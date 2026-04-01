Tiempo sin cambios este jueves en Euskadi con muchas nubes que dejarán precipitaciones

El tiempo en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo sin cambios. Continuarán los cielos con muchas nubes que dejarán precipitaciones, más abundantes en la mitad norte y especialmente en el este.

La cota de nieve descenderá y nevará en los montes más altos. En la mitad sur del territorio se abrirán claros. El viento soplará del noroeste y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

Las temperaturas en las capitales vascas oscilarán entre los 9 y los 12 grados en San Sebastián, los 9 de mínima y 12 de máxima en Bilbao y los 9-13 grados en Vitoria-Gasteiz.