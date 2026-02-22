Tiempo soleado y temperaturas máximas de 19 grados, este lunes en Euskadi

Tiempo soleado en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi tiempo soleado, a pesar de la presencia de algunas nubes altas, y temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 17-19 grados.

La jornada comenzará con brumas y nieblas, incluso algunas nubes bajas en el noroeste. El viento soplará del sur flojo, con brisas por la tarde en la costa.

Las temperaturas seguirán siendo templadas en las horas centrales del día, pudiendo subir ligeramente respecto a la jornada anterior. Lás máximas alcanzarán los 17-19 grados y las mínimas oscilarán entre los 2 grados del interior y los 8 grados en la costa.