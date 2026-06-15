Tiempo soleado y temperaturas máximas que llegarán a los 30 grados, este martes en Euskadi

BILBAO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi ambiente veraniego, aunque las temperaturas experimentarán ligeros cambios según la zona, y predominio del tiempo soleado.

A primeras horas podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas cerca de la costa, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas del interior. No obstante, la probabilidad de que se produzcan chubascos tormentosos será baja. El viento soplará de componente oeste en el litoral y de componente norte en el interior.

Las temperaturas bajarán algo en el litoral, mientras que en el extremo sur podrían subir ligeramente. Las máximas alcanzarán los 39 grados en el interior y rondarán los 27 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 11 grados en el interior y los 17 grados en la costa.