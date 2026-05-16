Tiempo variable, con ascenso de las temperaturas y lluvia en las horas centrales, este domingo en Euskadi

Archivo - Nubes sobre la costa vizcaína. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi tiempo variable para el domingo, con ascenso de las temperaturas y lluvia en las horas centrales y por la tarde.

Se prevén nubes y claros a primeras horas y las nubes irán a más por la mañana, dejando algunos chubascos de origen tormentoso durante las horas centrales y por la tarde. Al final del día remitirá la lluvia y se volverán a abrir claros. El viento soplará del norte a partir de la mañana, arreciando por la tarde.

Las temperaturas serán algo más altas, aunque con las máximas por debajo de los 20 grados en general, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 grados del interior y los 9 grados en la costa.