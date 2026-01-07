Todos los puertos de Euskadi están abiertos pero se aconseja precaución en muchos de ellos por nieve y hielo

Archivo - Las ramas de los árboles cubiertas de nieve en un parque de Vitoria, a 18 de enero de 2023, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los puertos de la red viaria de Euskadi se encuentran abiertos a las nueve de este miércoles por la mañana, aunque se aconseja circular con precaución en muchos de ellos por la presencia de nieve y hielo.

Después de que este martes varios puertos de la Comunidad Autónoma Vasca se mantuvieran cerrados por la nieve o hielo, este miércoles la situación ha mejorado, según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco.

No hay puertos cerrados y solo se recomienda el uso de cadenas al circular por el Artikutza en Gipuzkoa. No obstante, en numerosos de ellos sí se aconseja que se guarde precaución.