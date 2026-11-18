Policía local de Tolosa - AYUNTAMIENTO TOLOSA

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) ha afirmado que la Guardia Civil ofreció a las policías locales de varios municipios la posibilidad de participar en sesiones técnicas sobre distintas materias de su competencia y que los ejercicios de tiro en el cuartel de Intxaurrondo fueron "voluntarios" y únicamente participaron dos agentes.

El Consistorio guipuzcoano ha esclarecido en la Comisión de Organización, celebrada este miércoles, la información relativa a la controversia surgida durante las últimas semanas en torno a la formación de la Policía Municipal en el cuartel donostiarra del instituto armado.

Para ello, se han tomado como referencia los hechos recogidos en el informe técnico elaborado el pasado 11 de noviembre por el jefe de la Policía Municipal. Según dicho informe, el origen de las actividades se encuentra en una invitación realizada el pasado mes de mayo por la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa a responsables de diferentes policías locales.

En concreto, la Guardia Civil ofreció a las policías locales de varios municipios la posibilidad de participar en sesiones técnicas sobre distintas materias de su competencia. En este contexto, una de las actividades realizadas por agentes de la Policía Municipal de Tolosa en Intxaurrondo consistió en una sesión teórica sobre el Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas y Explosivos.

El informe aclara que la citada actividad no constituyó "una formación ordinaria ni reglada" de la Policía Municipal, sino una sesión técnica sobre "una materia específica, organizada en el marco de las competencias que la Guardia Civil tiene atribuidas en este ámbito".

En cuanto a los ejercicios de tiro, el informe técnico recoge que la Guardia Civil ofreció a los agentes municipales la posibilidad de utilizar la galería de tiro de sus instalaciones, bajo la dirección de un instructor titulado.

El jefe de la Policía Municipal trasladó esta posibilidad a los agentes de Tolosa, "precisando expresamente que se trataba de una actividad voluntaria, que se realizaría fuera de la jornada laboral y que no tendría carácter formativo ni computaría como formación". En ese sentido, dos agentes participaron en la formación que se llevó a cabo en un solo día.

Asimismo, el informe reafirma que la responsabilidad de la formación reglada de la Policía Municipal "corresponde a la Academia Vasca de Policía y Emergencias", y ratifica la relación de colaboración y formación que la Policía Municipal de Tolosa mantiene con la citada academia.

Prueba de ello es que, durante 2026, varios agentes han participado en actividades formativas de la Academia de Arkaute y, además, ya están previstas solicitudes de formación para 2027. Del mismo modo, el documento confirma que la Policía Municipal de Tolosa no ha suscrito ningún convenio de formación con la Guardia Civil y que las actividades mencionadas no han supuesto modificación alguna del modelo de formación de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Tolosa ha subrayado que la información recogida en el informe técnico "permite precisar la naturaleza y el contexto de lo sucedido, así como diferenciar entre decisiones técnicas y decisiones políticas".

Según la documentación recabada, las actividades mencionadas fueron consecuencia de "relaciones y oportunidades técnicas gestionadas por el jefe de la Policía Municipal en el ejercicio de sus funciones, y no de una decisión adoptada por el Gobierno municipal para modificar el modelo de formación de la Policía Municipal".

Por ello, el Ayuntamiento considera necesario que "el debate público se sustente en hechos contrastados y en información documentada". En este sentido, reafirma su compromiso con "la transparencia" y señala que todos los detalles del informe han sido trasladados en la Comisión de Organización. Asimismo, ha reiterado su voluntad de "esclarecer toda la información, ofrecer a la ciudadanía las explicaciones necesarias y actuar con responsabilidad".

MEDIDAS

Asimismo, el Ayuntamiento de Tolosa ha adoptado una serie de medidas para evitar que en el futuro se repitan situaciones similares, con el objetivo de reforzar la planificación, coordinación y seguimiento de la formación de la Policía Municipal.

Así, a partir de ahora, el Gobierno municipal aprobará anualmente el plan de formación de la Policía Municipal, y cualquier actividad formativa que se pretenda realizar fuera de dicho plan deberá ser comunicada a Alcaldía para que, "cuando corresponda, cuente con su visto bueno".

Mediante estas medidas, el Consistorio pretende "reforzar la coordinación y el control" de las actividades formativas y, al mismo tiempo, "consolidar su apuesta por la formación continua de los agentes municipales". Para ello, se dará prioridad a aquellas materias que tengan una "incidencia directa en la seguridad ciudadana, la atención a la ciudadanía y la calidad del servicio diario", con el fin de adaptar la actuación de la Policía Municipal "a las necesidades de la población y garantizar un servicio público más eficaz y cercano".

Por último, el Ayuntamiento de Tolosa reafirma su compromiso con "el modelo vasco de seguridad pública integral, basado en la coordinación entre la Ertzaintza y las policías locales, la colaboración interinstitucional y la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía". "La prioridad es garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, reforzando para ello los recursos, la formación y los mecanismos de coordinación necesarios", ha sostenido.

En este contexto, considera que "el debate político debe basarse en el respeto, la transparencia y la información contrastada, dejando de lado las interpretaciones interesadas y las acusaciones infundadas". Por ello, pone en valor el trabajo realizado para esclarecer los hechos y hace un llamamiento a "priorizar el interés general de la ciudadanía por encima de las controversias políticas".