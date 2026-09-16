Los 'topalekus' de Barakaldo amplían su servicio hasta los sábados

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Giltzarri, el Servicio municipal de Ocio Educativo y Participación de Barakaldo para jóvenes de 12 a 18 años, ampliará este nuevo curso la actividad de los 'topalekus' de Cruces y la zona centro hasta los sábados por la tarde, con el objetivo de ofrecer "una alternativa más de ocio saludable también durante el fin de semana".

Los 'topalekus' de Barakaldo abrirán de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 17.30 a 20.30 horas. Esta ampliación del servicio a los fines de semana responde a la petición realizada tanto por parte de sus usuarios como de las familias, que "buscan oferta saludable para el ocio de sus hijos e hijas", ha indicado la concejala de Cultura, Nerea Cantero.

A partir del 13 de octubre, comenzarán los grupos de actividades generales, que engloban 'STEAM: First Lego League', grupo de voluntariado con personas mayores, calistenia, costura, acrobacias y malabares.

Además, Giltzarri realiza comisiones en las que, de manera quincenal, los jóvenes trabajan en diferentes proyectos participativos. Entre otras, este año se incluyen 'Gurutzetako auzo batzordea. ¡¡¡Organiza actividades en tu barrio!!!', la comisión de sostenibilidad y buenos tratos entre chicos y chicas 'Haize errota martxan+Eragile Moreak' y la comisión para la promoción del euskera 'Euskal taldea'.

A estas iniciativas se suma 'Intergen', un espacio donde jóvenes, adultos y personas mayores puedan "encontrarse, colaborar y crear proyectos juntas", y 'Giltzarri eskola I', la escuela de formación en participación y liderazgo.

Como todos los años, las educadoras de Giltzarri confeccionarán el programa de actividades y grupos en los institutos públicos de la localidad teniendo en cuenta los intereses de los jóvenes de cada centro.

En cada instituto, una educadora acompañará durante todo el curso escolar a los adolescentes y, entre todos, elaborarán un programa de actividades de ocio, educativas y participativas que "responda a sus gustos e inquietudes".

Los grupos juveniles de actividades y comisiones serán gratuitos y será necesario inscribirse entre el 22 y el 30 de septiembre de manera presencial en los 'topalekus'. Las plazas se asignarán por orden de inscripción y, como es habitual, se reservarán algunas para favorecer la participación de jóvenes con diversidad funcional.

INICIO DEL CURSO EN ZAMALANDA

La excursión de inicio de curso se realizará el 3 de octubre en el parque Zamalanda, donde se realizará una jornada festiva para dar inicio al curso 2026-2027. Por la mañana se realizarán actividades acuáticas y deportivas y por la tarde los participantes se desplazarán a la Herriko Plaza para ver un espectáculo que conjugan música electrónica, luz, tecnología y 'jumping boots'.

La salida, con 76 plazas, está dirigida a chicos de 12 a 18 años de Barakaldo y será gratuita, aunque también será necesario inscribirse.