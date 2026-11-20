Unidad del Topo en la nueva estación de Amara - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Topo completará este sábado su renovación y ampliación con la apertura de la nueva pasante soterrada de San Sebastián, que hará que Euskotren y Euskal Trenbide Sarea (ETS), sociedad y ente públicos dependientes del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, pongan a disposición de la ciudadanía tres nuevas estaciones en Amara, el centro de la ciudad y el barrio de El Antiguo.

Las terminales de Amara, Kontxa-Zentroa y Bentaberri permitirán nuevas conexiones ferroviarias con el resto de la red de Euskotren en Gipuzkoa, y el acceso a servicios públicos como la universidad.

Además, terminar con el fondo de saco de Amara, donde los trenes debían rebotar para continuar con su marcha hacia el este o el oeste de Gipuzkoa, permitirá ofrecer frecuencias cada siete minutos y medio a lo largo de prácticamente toda la semana -salvo los domingos a primera hora- entre Pasaia y Añorga, así como mejorar los servicios en buena parte del territorio los fines de semana y la eliminación de transbordos que se realizaban en Amara para la mayor parte de los trayectos.

Además, el pasado 18 de julio se eliminó el otro fondo de saco existente en Altza y se inauguró la variante entre el barrio donostiarra y Galtzaraborda (Errenteria), así como la nueva estación soterrada de Pasaia. También se han culminado en los últimos meses trabajos como el del segundo vestíbulo de la estación de Anoeta o la nueva estación de Usurbil.

En este momento, tras la formación en los últimos meses de 197 maquinistas por parte de Euskotren en la nueva infraestructura y los remates llevados a cabo por parte de ETS, a primera hora del sábado los trenes -varios de ellos son de la serie 980, de reciente adquisición- comenzarán a recorrer los 4,2 kilómetros del nuevo trazado bajo el subsuelo donostiarra.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha destacado que "esta noche la estación de Amara que muchos conocemos desde pequeños recibirá sus últimos trenes de personas viajeras y unas pocas horas después, a las siete menos cuarto de la mañana, la ciudadanía estrenará el nuevo Topo en San Sebastián".

Según ha recordado, antes de hacerlo, los profesionales de ETS y Euskotren "trabajarán a destajo para que todo esté listo, incluyendo el cambio de paridad en seis estaciones y el último trabajo de vía para conectar lo nuevo, con la red existente". Asimismo, ha animado a la ciudadanía a "conocer y sacar el máximo partido a este nuevo Topo".

ÚLTIMOS TRABAJOS

Al margen de la reurbanización de las zonas afectadas por las obras de los últimos años, a lo largo de la noche del viernes al sábado tendrán lugar los últimos trabajos para la puesta en funcionamiento del nuevo Topo, ya que deben realizarse justo antes de su puesta en marcha y en horario nocturno para no afectar al servicio habitual.

Estos trabajos consisten, por un lado, en la conexión de la infraestructura existente a la altura de Morlans con el nuevo trazado, para lo que será necesario desplazar lateralmente las vías 40 metros para su posterior unión. Además, la conexión entre el este y el oeste del territorio en un trazado continuo hace necesario uniformizar el sentido de la circulación.

El Topo tradicionalmente ha circulado por la derecha, mientras que el resto de la red lo hace por la izquierda. En el mes de febrero ya se invirtió el sentido de la marcha entre Hendaia y Galtzaraborda, y este sábado se realizará un proceso similar en las estaciones situadas entre Pasaia y Anoeta. A lo largo de la noche de este viernes se introducirán cambios en la señalética.