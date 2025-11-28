Torres afirma que Euskadi es "un territorio estratégico" para BBVA y "plataforma clave" para el desarrollo de proyectos

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante el Foro Gran Vía, en la Sala BBK, a 28 de noviembre de 2025, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado este viernes que Euskadi es y será "un territorio estratégico" para BBVA y una "plataforma clave" para el desarrollo de proyectos. Además ha añadido que el País Vasco, un territorio con una tradición "innovadora y de emprendimiento", empieza "desde un buen lugar" en la adopción y "aprovechamiento" de tecnología".

Durante su intervención en el Foro Gran Vía, desarrollado en la Sala BBK de Bilbao, para exponer su visión sobre la Inteligencia Artificial, ha afirmado que muchos de los desarrollos del BBVA y de su estrategia tecnológica y de IA se desarrollan en Bilbao, donde "nació el banco" y "sigue creciendo". "Bilbao representa una combinación única de tradición industrial, de talento, de creatividad y de tecnología", ha señalado.

Según ha precisado, la entidad ha reforzado su presencia "de manera notable en los últimos años" en Euskadi con iniciativas "que impulsan la digitalización del banco, la ciencia de datos y la inteligencia artificial". En este sentido, ha recordado la creación en la capital vizcaína, hace tres años, del centro tecnológico BBVA Technology, que en la actualidad cuenta con más de 300 profesionales especializados, ingenieros y científicos.

También ha citado la unidad BBVA Spark, "presente en el corazón del emprendimiento local desde la Torre BAT", desde donde "apoya y financia proyectos de innovación del tejido emprendedor bilbaíno, contribuyendo al dinamismo del tejido empresarial y al crecimiento de start-ups de alto potencial" y a la promoción del "talento y la innovación" en colaboración con "las universidades vascas y principales centros de investigación".

"La colaboración en este camino, para avanzar en esta nueva fase tecnológica es esencial. No podemos construir en solitario, requiere sumar esfuerzos entre empresas, instituciones, universidades y la sociedad en su conjunto", ha señalado.

A su juicio, "el impulso es evidente" en Euskadi, donde "las autoridades están demostrando visión y liderazgo" y "están promoviendo iniciativas para atraer talento, fomentar la inversión e innovación", con el objetivo de "reforzar el tejido industrial y científico".

En este sentido, se ha referido a "los esfuerzos de la Diputación Foral para convertir a Bizkaia en un polo en torno a las tecnologías cuánticas" y ha recordado la colaboración de BBVA y la institución foral en la organización de la segunda edición de 'Banks in Quantum Days', "un foro pionero internacionalmente sobre computación cuántica aplicada al sector financiero".

También ha incluido entre esas colaboraciones el desarrollo del 'Energy Tech Summit', "el mayor encuentro de emprendimiento y capital riesgo en tecnologías climáticas" que celebrará el año que viene su tercera edición.

El presidente del BBVA ha defendido que la transformación tecnológica "adquiere significado cuando impulsa el progreso de la sociedad y refuerza las capacidades de los territorios". "En ese camino, desde BBVA, queremos seguir siendo un agente activo, aportando innovación, talento y compromiso. A futuro, Euskadi seguirá siendo un territorio estratégico para BBVA y una plataforma clave para el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico", ha manifestado.

Esta actuación se desarrollará desde el banco "guiados" por su "propósito" de "acompañar la voluntad de cada persona, de cada empresa y de cada sector".

Torres ha afirmado que BBVA cuenta en Euskadi con alrededor de medio millón de clientes, casi 20.000 empresas de todos los tamaños así como 13.000 o 14.000 pymes.

El crecimiento se ha producido también en la plantilla, con un 40% más de trabajadores en los últimos tres o cuatro años, hasta alcanzar las 1.500 personas.

TRADICIÓN INNOVADORA

Según ha defendido, Euskadi es "un territorio con una tradición "innovadora y de emprendimiento en el campo industrial, pero también en la adopción de la tecnología". "Estamos todos al principio de un camino, nos queda todavía ver cómo somos capaces de aprovechar la tecnología, pero sí creo que en Euskadi se empieza desde un buen lugar", ha manifestado. A lo largo de su intervención, el presidente del BBVA ha incidido en que, al igual que España, Euskadi debe mejorar su productividad.

Preguntado por la previsión de crecimiento de Euskadi para el cierre del año, ha afirmado que será unas décimas inferior al del conjunto de España. No obstante, ha afirmado que "siguen siendo crecimientos muy elevados comparados con los crecimientos que está habiendo en el resto del mundo".

Según ha puntualizado, se estima que el PIB vasco crezca cerca del un 2,3 o 2,4%, frente al 3% nacional, y un 2,1% en 2026, cerca del 2,4% de España.

A juicio de Carlos Torres, las tendencias demográficas de Euskadi "no ayudan" porque, "en la medida que se reduce la población aquí más que en otras regiones de España, tiene su efecto negativo en el tamaño de la economía". "Son factores que explican esa pequeña diferencia en crecimiento", ha concluido.

Entre los 250 asistentes a la segunda edición del Foro Gran Vía que se han acercado a la Sala BBK para escuchar a Carlos Torres Vila, han destacado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, y el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Noel d'Anjou.

También han estado presentes los presidentes BBK, Xabier Sagredo, y de Kutxabank, Antón Arriola, la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, y el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza.