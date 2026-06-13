Torres critica la "ruptura de la armonización" de las medidas tributarias "no pactadas" anunciadas por Bizkaia

Foto de familia en el acto del PSE-EE de Bizkaia en Muskiz - PSE-EE

BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha advertido de que las medidas tributarias anunciadas este pasado viernes por la Diputación Foral de Bizkaia "nunca deben suponer una ruptura de la armonización fiscal que existe hoy en Euskadi" y ha opinado que "no son ni una revolución fiscal, ni una reforma fiscal", sino "un trabajo no finalizado y, por tanto, tampoco está acordado y pactado".

Torres ha realizado estas declaraciones en unas jornadas de trabajo celebradas este sábado en la localidad vizcaína de Muskiz, que ha clausurado, donde ha incidido que su formación es "un partido de diálogo", pero también ha aclarado que "esto ni es una reforma fiscal, ni una revolución fiscal, como hemos leído".

La Diputación de Bizkaia anunció este viernes una nueva Norma Foral con medidas y deducciones fiscales que introducen cambios en el tratamiento tributario para "reforzar" en el territorio el arraigo empresarial, la atracción, fidelización y retención de profesionales o favorecer la compra de participaciones en fondos orientados a facilitar el alquiler residencial de interés social, con la previsión de que puedan entrar en vigor antes de finalizar 2026.

Las medidas presentadas refuerzan los mecanismos que facilitan la transmisión y continuidad de las empresas, especialmente en los procesos de relevo generacional, con medidas orientadas a preservar la actividad económica y el empleo. Entre las novedades, destaca la incorporación de una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas, siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo.

"Las reformas fiscales se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la Reforma Fiscal de abril de 2025, y esto aún no ha sucedido", ha asegurado.

En ese sentido, ha avanzado que tras el verano "empezará la exposición pública de este Anteproyecto de Norma de Medidas Tributarias", y será cuando el PSE-EE "pondrá encima de la mesa su posicionamiento sobre las mismas".

"Es cierto que habíamos estado trabajando conjuntamente en algunas de las medidas, en aquellas que para los socialistas vizcaínos son claramente positivas para Bizkaia, pero que nunca, nunca, supongan una ruptura de la Armonización Fiscal que existe hoy en Euskadi. Es un trabajo que no estaba finalizado y, por tanto, tampoco acordado y pactado", ha aseverado.

El también secretario general del PSE-EE de Bizkaia ha reconocido que se ha estado trabajando en "incentivos para atraer profesionales, para frenar posibles fugas de talento, para asegurar la pervivencia y arraigo de las empresas, para mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables", pero ello, ha dicho "nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal en los tres territorios".

"Euskadi trabaja y progresa como país, cuando lo hacemos juntos, no compitiendo unos Territorios contra otros", ha defendido, para añadir que "todos los acuerdos de este país" tienen un "denominador común: son fruto del diálogo", lo que les da "valor, legitimidad y eficacia".

Por otro lado, ha expresado que "en estos tiempos en los que la desinformación, la crispación y la deslegitimación de la política pretenden imponerse frente a la verdad, las y los socialistas tenemos que reivindicar y practicar el respeto institucional y la convivencia democrática", y especialmente "combatir a quienes pretenden erosionar el proyecto socialista mediante campañas de descrédito", en referencia a la derecha y la ultraderecha.

"Cuando se ataca al socialismo, se atacan también las pensiones públicas, la sanidad universal, la educación pública, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, la igualdad entre mujeres y hombres y las oportunidades de quienes más necesitan la acción de las instituciones", ha manifestado.