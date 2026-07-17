Torres destaca la fortaleza y resiliencia de la economía vasca pese a la "incertidumbre y complejidad" del entorno

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres. - IREKIA

BILBAO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, ha destacado la "fortaleza y resiliencia" de la economía vasca, pese a la "incertidumbre y complejidad" del entorno internacional. A su juicio, Euskadi avanza por una "senda segura" y ha destacado que "encadena ocho trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 2%".

Torres ha valorado de forma positiva el avance de las cuentas económicas del segundo trimestre de 2026 publicado por Eustat, que sitúa el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi en el 2,1% interanual, una décima por encima de la previsión realizada por la Dirección de Economía el pasado mes de junio.

Según ha indicado, en un contexto internacional marcado por la "incertidumbre geopolítica y por el débil crecimiento" de las principales economías europeas, la economía vasca mantiene una evolución "sólida y resiliente".

"El avance de las cuentas trimestrales del segundo trimestre nos deja una valoración muy positiva. En un entorno internacional marcado por la incertidumbre, la economía vasca sigue siendo sólida y sigue siendo resiliente", ha afirmado.

El vicelehendakari ha puesto en valor la continuidad de esta evolución, al recordar que Euskadi encadena ya ocho trimestres consecutivos con crecimientos interanuales superiores al 2%".

"FORTALEZA" DE LA ECONOMÍA

A su juicio, ello constata que no se trata de un dato aislado, sino de una tendencia "sostenida" durante dos años, que demuestra la "fortaleza" de la economía vasca y "su capacidad para crecer incluso en un escenario internacional complejo". "Eso hace que la economía vasca esté afrontando el contexto internacional de una forma sólida y segura", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que el avance de Eustat confirma que este crecimiento sigue trasladándose al mercado laboral. Durante el segundo trimestre de 2026, el empleo aumentó un 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior, también una décima por encima de la estimación realizada por la Dirección de Economía.

"El crecimiento económico continúa generando más puestos de trabajo, más personas afiliadas a la Seguridad Social y, sobre todo, empleo mucho más estable", ha destacado Torres.

A la vista de estos resultados, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo considera que el avance de las cuentas económicas mejora las expectativas tanto de actividad como de empleo y refuerza la previsión de crecimiento del 1,9% para el conjunto de 2026.

No obstante, pese a ello, el vicelehendakari ha insistido en la necesidad de mantener una "actitud de prudencia ante la evolución del contexto internacional". "Estos datos demuestran la consolidación en Euskadi de una situación estable, resiliente y sólida. A pesar de las incertidumbres que estamos atravesando en el entorno geopolítico y geoeconómico, Euskadi sigue avanzando por una senda segura, con creación de empleo y con crecimiento económico", ha concluido.