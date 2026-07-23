Torres ve "complicada" la negociación de transferencias pendientes, pero no por falta de voluntad política de Sánchez

Archivo - El vicelehendakari, MIkel Torres - GAIZKA UCEDA - Archivo

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha reconocido que la negociación de las transferencias pendientes está siendo "complicada", pero no por falta de voluntad política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para completar el Estatuto de Gernika, sino porque la legislatura está siendo "difícil", no está yendo "por el camino que se había previsto" cuando se negoció con el PNV completar los traspasos y "eso también influye a la hora de las negociaciones".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Torres se ha referido a las declaraciones de la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, que este martes dijo ver "menos cerca" poder alcanzar un acuerdo en relación a las transferencias pendientes que permita celebrar la reunión bilateral entre el Lehendakari, Imanol Pradales, y Pedro Sánchez, en un principio comprometida para julio, ya que mantienen posiciones "muy alejadas" con el Estado en cuanto a las materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general.

Torres ha destacado la "voluntad política" que hay por parte de Pedro Sánchez, de completar el Estatuto y ha recordado que, desde el año 2018, "son más de 23 las transferencias que han venido a Euskadi".

Ahora, ha señalado, se están negociando dos bloques que son "muy importantes", uno de ellos el del régimen económico de la Seguridad Social que afecta a su Departamento, que, junto con la consejera Ubarretxena está también "intercambiando con el gobierno de España los documentos sobre el tema de mutuas colaboradoras en capacidad temporal y también prestaciones contributivas familiares".

Torres ha dicho que están "intentando negociar un acuerdo" y ha reconocido que es "complicado y difícil", pero "no porque no haya voluntad política, sino porque muchas veces son aspectos técnicos en los que nos enrocamos y tenemos que ir un poco deshilachándolos".

En ese sentido, ha asegurado que "habrá acuerdo" y, en cuanto a la fecha, ha considerado que "lo más importante es cerrar un buen acuerdo y no tanto las prisas de celebrar o no la bilateral".

Tras reconocer que la idea era "intentar completar esta legislatura todo lo posible el paquete de transferencias", Mikel Torres ha señalado que la legislatura no esta yendo "por el camino que se había previsto cuando se negoció que las transferencias de las competencias pendientes se pudieran completar". "Es una legislatura complicada, difícil y, por tanto, eso también influye a la hora de las negociaciones, pero lo que tenemos que intentar es completar al máximo el estatuto, siempre con acuerdo entre los dos gobiernos, siempre para mejorar el bienestar de los ciudadanos", ha afirmado.

En esa línea, según ha insistido, "muchas veces lo más importante es llegar al acuerdo y no tanto que las fechas o las prisas hagan que tengamos malos acuerdos".

"Son transferencias complicadas de gestionar y de pactar, pero hay voluntad política de hacerlo y es con lo que nos tenemos que quedar", ha afirmado, para añadir que, "seguramente, de aquí hasta final de legislatura vamos a avanzar en traer muchas más transferencias" y que les gustaría "intentar completar al máximo el Estatuto" y "esa es la idea con la que trabajamos".

Torres, que ha insistido en que cuando se pactó entre el PNV y el Partido Socialista completar el estatuto "se prevía una legislatura diferente a la que estamos teniendo y, por supuesto, eso claro que influye", ha reiterado que "la voluntad política existe, estamos trabajando en intercambio de documentos y las uniones no cesan".

Sobre las consencuencias que tendría que la comisión bilateral prevista para este mes de julio no se celebre, ha recordado que en 2025 no se celebró a final de año la comisión bilateral y tuvo lugar en enero. Se retrasó un mes, ha remarcado, que "sirvió para cerrar los acuerdos y cerrarlos con un acuerdo bueno para Euskadi y para España".

GOBIERNO PNV-PSE

Por otro lado, en relación a la coalición de Gobierno de PNV y PSE en Euskadi, ha asegurado que "funciona muy bien, goza de una gran estabilidad y, sobre todo, de buena salud". "Tenemos un acuerdo de gobierno muy sólido, que además intentamos cumplir al máximo, con prácticamente más del 80% de las iniciativas ya en marcha y una muy buena relación entre todos los consejeros", ha afirmado.

Tras señalar que son "dos partido diferentes" y que, por eso, es "muy importante el acuerdo de gobierno que pactamos en el momento, que es el que tenemos que llevar a cabo", ha dicho que "habrá momentos en los que tengamos discrepancias sobre temas que no están en el acuerdo de gobierno y es normal que las pongamos encima de la mesa, las discutamos y, si es posible lleguemos a acuerdos". "Y si no se puede llegar a acuerdos, simplemente cada uno defiende su posición y no pasa absolutamente nada", ha subrayado.

En cualquier caso, ha insistido en que "la conexión del Gobierno es fuerte, es un gobierno que está muy bien estructurado, tenemos muy claro los objetivos que tenemos de cumplir y, especialmente, creo que la sociedad vasca está recibiendo pues que es un gobierno trabajador y que cumple los compromisos".

Mikel Torres ha reconocido "roces" entre los socios de Gobierno y ha dicho que, "seguramente habrá más de aquí a final de legislatura, sobre todo ahora que se acercan periodos electorales en los que también los partidos políticos ponen en línea sus proyectos, sus programas y muchas veces son antagónicos en alguna de las ideas" y "cada partido puede expresarse libremente respecto a alguno de los temas en los que, evidentemente, no estamos de acuerdo".

No obstante, ha afirmado que esto "entra dentro del juego político", pero no cree que haya darle "una importancia mayor muchas veces a las palabras sino, principalmente, a los hechos", de forma que "la gente nos tiene que juzgar por lo que hacemos y, sobre todo, por las propuestas que ponemos encima de la mesa".

En ese sentido, ha dicho que "a nosotros nos toca trabajar como gobierno y a los partidos políticos les toca también enfrentar o confrontar las ideas y, sobre todo, intentar llegar a acuerdos, que también es bueno para el gobierno".

Por otro lado, ha dicho ver a Pedro Sánchez "fuerte" y "convencido de intentar llegar al final de la legislatura, de cumplir su mandato". Tras recordar que en 2027 hay dos procesos electorales, ha asegurado que el presidente del Gobierno "quiere completar el programa político con el que se presentó a las elecciones, con el que también obtuvo un respaldo mayoritario en el Congreso de Diputados para ser presidente del gobierno".

"Ese es su compromiso y, aunque es verdad que es una legislatura complicada y difícil, el ánimo está fuerte y el también lo está transmitiendo así", ha reiterado, para considerar que "la mejor carta de presentación de cara a las elecciones de 2027 es cumplir el programa electoral que él se comprometió a cumplir en temas económicos, sociales y sobre todo de ciudadanía.

Sobre las declaraciones de este pasado miércoles del presidente del PP, ALberto Núñez Feijóo, en las que afirmó que Sánchez "merece un castigo electoral por ser una desgracia para España" y que el Gobierno "ha robado", que la gente "no lo quiere" y prometió una "limpieza a fondo" y "reconstrucción nacional" si gana, Torres ha dicho que "quien habla y quiere dar ejemplo o ejemplaridad es el que menos puede darla, y, sino, que eche atrás un poco la vista de su partido tanto a lo largo de la historia y, sobre todo, a lo largo de los años que ha gobernado".

Tras señalar que no va a entrar "calificar todas las situaciones de corrupción que ha habido" en el PP y, "sobre todo cuando han gobernado", ha dicho que a los socialistas les toca "seguir gobernando y seguir adelante.