Un total de 12 estudiantes comparten aula con 20 presos en un curso de verano de EHU celebrado en la prisión de Zubieta - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 estudiantes de los Cursos de Verano de la EHU han compartido aula con 20 personas privadas de libertad en el curso 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos', celebrado en el Centro Penitenciario Gipuzkoa, en Zubieta, el pasado viernes.

El curso, organizado por el Instituto Vasco de Criminología en colaboración con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, y dirigido por la presidenta del Instituto, Gema Varona, es el cuarto que se desarrolla en un centro penitenciario vasco.

Según han explicado desde el Departamento que dirige María Jesús San José, su principal objetivo es "acercar al ámbito académico las voces y experiencias de quienes conocen la prisión desde dentro, ya sea porque cumplen condena o porque estuvieron privados de libertad".

Las experiencias de quienes han pasado por el sistema penitenciario constituyen, tal y como han señalado, "una fuente de conocimiento especialmente valiosa para comprender el funcionamiento de los centros penitenciarios y promover la reflexión y el debate sobre la criminología y la justicia penal, tanto desde una perspectiva teórica como práctica". "Escuchar estas voces permite analizar de forma más completa las dinámicas del sistema penitenciario y contribuir al diseño de políticas públicas más ajustadas a la realidad", han añadido.

Así, la propuesta invita también a entender la prisión como un espacio desde el que "observar fenómenos que trascienden sus muros, como las desigualdades sociales o las relaciones de poder, generando un diálogo entre la universidad y el ámbito penitenciario".

Este curso de verano surge de una pregunta planteada por un menor durante una visita del alumnado de Criminología de la EHU a un centro de internamiento cerrado de menores: "¿Os pasáis cuatro años estudiando por qué las personas cometen un delito? Yo ya sé por qué cometí el mío". Esta reflexión sirvió como punto de partida para dialogar sobre las causas del delito, la reparación, la prevención y el papel de la educación desde una perspectiva de derechos humanos.