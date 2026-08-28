Un total de 17 detenidos en la sexta jornada de Aste Nagusia de Bilbao, uno por violencia de género

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas han sido detenidas en Bilbao durante la sexta jornada de Aste Nagusia, una de ellas por violencia de género, si bien la mayoría de los arrestos practicados se han debido a hurtos y robos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Desde las 7.00 horas de este pasado jueves hasta las 6.59 horas de este viernes, con "mucha afluencia de gente en las calles", la Policía Municipal de Bilbao ha registrado 42 denuncias, 31 de ellas por hurto.

En el recinto festivo se han realizado once detenciones y otras seis en el exterior, pero siete de los detenidos se han producido en tan solo tres actuaciones: tres en un caso de hurto y receptación, dos en una actuación por lesiones y otras dos en un robo.

RECINTO FESTIVO

En el interior del recinto festivo se han registrado tres detenidos por hurto y receptación, cuatro por hurtos y robos, dos por lesiones, uno por reclamación y otro por violencia de género.

En otras zonas de la villa se han practicado cuatro arrestos por reclamación judicial, un detenido por atentado y otro más por robo en vehículo.