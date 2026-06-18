Un total de 1.778 estudiantes han pedido revisar el examen de euskera de la PAU, cuya nota definitiva conocerán el lunes

Archivo - El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.778 estudiantes han pedido revisar el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) --lo que supone el 14% de las personas que se presentaron a los exámenes--, debido a las bajas calificaciones, en algunos casos de cero. El rector de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha recordado que las notas son "provisionales" hasta su publicación definitiva el lunes y ha defendido "garantizar "la imparcialidad y la neutralidad de todo el proceso".

En rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, el rector ha precisado que, desde la universidad pública, no se va a realizar "ningún tipo de valoración sobre el resultado de esta prueba", puesto que las calificaciones, en este momento, "son provisionales y están siendo sometidas a un proceso de revisión". "Cualquier tipo de declaración que hiciera en torno a los resultados tendría el riesgo de perjudicar la neutralidad e imparcialidad del proceso", ha explicado.

Además, ha asegurado que las pruebas de acceso se regulan en el Real Decreto 534 de 2024, que prevé una comisión mixta para la realización de estas pruebas en todas las comunidades autónomas, en la participan los Gobiernos autonómicos, "normalmente los departamentos de educación y las universidades públicas".

Según ha defendido, este sistema prevé "una serie de normas y de garantías" para garantizar "la imparcialidad y la neutralidad de todo el proceso", y que "respeta y asegura las condiciones de equidad para todas las personas que se presentan a estas pruebas".

Ha añadido que los estudiantes tiene derecho a solicitar las revisiones y, en algunos casos, "incluso una tercera o cuarta revisión". "Tenemos que respetar todo el sistema, un sistema basado en normas. Estamos en un estado de derecho basado en el respeto de las normas y los procedimientos. Si se vulneran las normas y los procedimientos, todo el proceso puede verse afectado", ha explicado.

El rector ha afirmado que la EHU quiere "asegurar la garantía y la imparcialidad de este proceso" y, por ello, insiste en la necesidad de "respetar los ritmos, los plazos y los sistemas previstos para la revisión" de los exámenes, cuya nota definitiva se hará pública el lunes que viene.

Será entonces cuando se conozcan los resultados y "se podrán hacer declaraciones, valoraciones, estudios, todo tipo de comparativos históricos" sobre los resultados obtenidos. "Nuestra obligación de toda la sociedad, de todas sus instituciones y también de los medios de comunicación, es que se respetan las garantías previstas", ha dicho.

Bengoetxea ha puntualizado que la revisión de los exámenes no pueden ser solicitadas por los centros educativos sino "las personas afectadas directamente por esas calificaciones provisionales".

Además, ha añadido que, tras la revisión, la decisión, "como todos los actos administrativos", puede ser "susceptible de recurso". "La decisión de calificación definitiva será un acto administrativo que tendrá sus cauces legales de recurso", ha dicho.

ORGULLOSOS

Joxerramon Bengoetxea se ha mostrado "orgulloso" por las pruebas de acceso organizadas por la universidad, con "una normalidad destacable" y atendiendo de "una manera notable" a las personas que tienen "dificultades de accesibilidad", así como que exista el proceso de revisión, "que asegura el respeto de las normas y de los plazos".

"Estoy orgulloso de que nuestra universidad se aferre y defienda estos procesos", ha dicho. Respecto a la posibilidad de que algunas familias pudieran acudir al TSJPV para que investigara el proceso ha afirmado que no se va a pronunciar "sobre hipótesis". "Son hipótesis que, evidentemente, no dependen de nosotros, dependen de otras vías y otros cauces. Si se producen y cuando se produzcan, podremos pronunciarnos", ha indicado.

De nuevo, ha reiterado que la obligación de la EHU es "garantizar que todo el proceso sigue el curso de las garantías que tiene previstas".

Por otra parte, ha reiterado que la responsabilidad de la organización de todo el proceso de la PAU es "compartida" con el Gobierno Vasco (Departamento de Educación y Universidad Pública), una característica que no se limita a la Comunidad Autónoma Vasca. "Es una responsabilidad compartida, como se prevé en el decreto", ha concluido.