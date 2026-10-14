Un total de 23 empresas de productos y servicios para bodas participan en la X feria Los Muñecos de la Tarta, en Ficoba

Presentación de la feria Los muñecos de la tarta. - FICOBA

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 empresas de productos y servicios para la organización de bodas participan, nueve de ellas por primera vez, en la décima edición de la feria Los Muñecos de la Tarta, los días 17 y 18 de octubre en el recinto ferial Ficoba de la localidad guipuzcoana de Irun.

Los organizadores han destacado que la feria llega "con una mayor participación". El pabellón 1 de Ficoba reunirá a empresas expositoras de diferentes ámbitos relacionados con la celebración de bodas, desde vestidos de novia y trajes de novio hasta joyería, calzado, floristería y decoración, pasando por fotografía, vídeo, agencias de viajes, restaurantes y servicios de animación.

La oferta se completará con propuestas de fotomatones, DJ, detalles personalizados para invitados, productos gastronómicos y espacios de ocio para prolongar la celebración después del banquete. Entre las novedades de esta edición, los organizadores han destacdo la participación de Quesería La Visionaria, el restaurante Ballestanea y la floristería Arbeloa de San Sebastián.

La feria, con entrada libre previa inscripción, abrirá sus puertas el sábado 17 y el domingo 18 de octubre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.