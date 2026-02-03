Un total de 23 personas afectadas por dosis de vacunas caducadas en Euskadi han sido revacunadas con la hexavalente

VITORIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha afirmado este martes que han sido un total de 23 personas afectadas por dosis de vacunas caducadas en Euskadi las que han sido revacunadas con la hexavalente, mientras que otros 29 casos están pendientes de contrastar, aunque ha puntualizado que estos últimos pueden ser errores en registros.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Martínez ha explicado la situación de la gestión de la utilización de vacunas caducadas en los meses de diciembre y enero. "En primer lugar, podemos decir que las incidencias detectadas están ya reconducidas y que además el volumen inicial de las personas se ha reducido", ha indicado.

A día de hoy, ha dicho que todos los casos detectados con inoculación de vacuna hexavalente caducada o presuntamente caducada han sido llamadas, citadas, contrastadas con su historial médico y cartilla de vacunación y revacunadas en su mayoría.

Finalmente, han sido 23 las personas revacunadas, 18 menores y 5 personas adultas. Otras 29 personas están pendientes de contrastar, pero, tal como ha precisado, esto no significa que "todas ellas tengan que ser susceptibles de revacunación" porque "puede tratarse, como en otros muchos casos, de errores de registro".

Asimismo, en el caso de las dos incidencias en la vacuna tetravalente y de la triple vírica, que el pasado jueves situaron en 78 casos potenciales, ha destacado que se han reducido, por ahora, como máximo a 75, "algunas ya revacunadas, la mayoría de ellas citadas por el contraste entre el historial médico y cartillas".

El consejero también ha manifestado que, a lo largo de estos días, han comprobado que "la dimensión inicial era errónea y que, de las 12 dosis inicialmente afectadas, aparentemente de forma masiva", se comprobó "que se producen casos aislados", en diferentes centros, con una incidencia "más llamativa" en el de Iztieta de Errentería (Gipuzkoa).

LA INCIDENCIA SANITARIA RECONDUCIDA

Por ello, ha subrayado que el escenario descrito hace unos días "ha cambiado, es distinto", y el número de casos y la dispersión inicial "se han ido reduciendo y focalizando". "Podemos hablar de una incidencia sanitaria reconducida", ha insistido.

Alberto Martínez ha reiterado que "la urgencia de esta gestión se ha centrado en los pacientes y sus familias". "Avanzamos en lo importante, en esclarecer las causas. Con este aspecto encaminado, ahora seguimos trabajando en lo importante, analizar de forma exhaustiva lo que ha sucedido, centrar todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de las causas que han originado esta incidencia sanitaria", ha resaltado.

Martínez ha dicho que un sistema de salud referente como Osakidetza "no puede ni debe asumir este tipo de eventos sanitarios". "El error de inocular vacunas caducadas no ocasiona efectos adversos, pero aún así no podemos permitir que esto se repita", ha dicho.

Por ello, están actuando "de manera proactiva en la detección de las causas". "Necesitamos ser exigentes con nosotros mismos para trabajar bajo el criterio de error cero en vacunación. Nuestro compromiso es garantizar que no se vuelva a repetir", ha mantenido.

(Habrá ampliación)