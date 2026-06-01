Un total de 274 personas trabajarán en limpieza, socorrismo, prevención de accidentes y atención en las playas vizcaínas

La diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, en la playa de Gorliz. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 274 personas trabajarán en los servicios de limpieza, socorrismo, prevención de accidentes y atención en las playas de Bizkaia a lo largo de la temporada que comienza este jueves. En los arenales se instalarán 536 papeleras y 144 bidones de recogida selectiva de residuos y, como novedades, las pasarelas de madera amplían su anchura hasta los 2 metros para mejorar la comodidad y accesibilidad, y se incorpora una nueva torreta de vigilancia en Laga.

La diputada de Medio Natural y Agricultura de Bizkaia, Arantza Atutxa, ha presentado en Gorliz la nueva temporada de playas, que se prolongará hasta el 30 de septiembre, junto con la nueva campaña institucional "Cuida la playa que hay en ti / Zaindu barruan duzun hondartza", una iniciativa que busca fomentar actitudes de respeto, convivencia y cuidado de los arenales vizcaínos.

Según ha destacado la Diputación, la nueva campaña supone un cambio de enfoque respecto a años anteriores y sitúa el cuidado de las playas como "eje principal" de la comunicación de la temporada. Bajo el lema "Cuida la playa que hay en ti", la institución foral quiere trasladar a la ciudadanía que el disfrute de las playas está directamente relacionado con la forma en la que se utilizan y se respetan.

La campaña pone el foco en la protección del entorno natural, el respeto a la biodiversidad y a las instalaciones públicas, así como en la convivencia entre las personas usuarias, apelando a la responsabilidad compartida desde un tono positivo y cercano.

Cada verano, recuerda la Diputación, más de 2 millones de personas utilizan las playas de Bizkaia, "unos espacios naturales y compartidos cuya conservación depende también de los pequeños gestos cotidianos de quienes los disfrutan". En este sentido, la campaña busca "reforzar la identificación de la ciudadanía con los valores de cuidado y respeto, promoviendo comportamientos responsables durante toda la temporada estival".

Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia volverá a desplegar este verano el conjunto de servicios e infraestructuras habituales en los arenales del territorio. En total, las playas contarán con 86 duchas, 78 fuentes/lavapiés, 400 plataformas emparrilladas y 2.500 metros de pasarelas.

Entre las principales novedades de este año destaca la ampliación de la anchura de las pasarelas de madera, que pasan de medir 1,10 metros a 2 metros, mejorando así la experiencia, comodidad y accesibilidad de las personas usuarias.

Asimismo, Bizkaia contará este verano con cuatro torretas de madera para el servicio de socorrismo. La última de ellas se ha instalado este año en la playa de Laga, reforzando las condiciones de vigilancia y atención en el arenal.

La institución foral continúa además avanzando en la modernización de las infraestructuras de playa con la renovación de duchas y sistemas de megafonía. Las antiguas bases de hormigón están siendo sustituidas progresivamente por estructuras desmontables de acero inoxidable, que únicamente se colocan durante la temporada estival, reduciendo así la ocupación permanente de los arenales y minimizando el impacto sobre el medio natural.

Del mismo modo, los postes de megafonía abatibles permiten realizar labores de mantenimiento sin necesidad de introducir vehículos pesados en la arena, reduciendo molestias y afecciones sobre las playas.

SERVICIO DE BAÑO ASISTIDO

El servicio de baño asistido volverá a estar operativo durante los cuatro meses de temporada en las playas de La Arena, Ereaga, Laidatxu, Plentzia, Gorliz, Bakio, Isuntza y Arrigorri.

El servicio mantendrá el horario ampliado de 11.00 a 20.00 horas y podrá reservarse tanto de forma online como presencial en los propios puntos de baño asistido.

Para su prestación se contará con personal especializado en asistencia a personas con movilidad reducida y salvamento y socorrismo, reforzando así el compromiso de la Diputación con unas playas accesibles e inclusivas.

LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ATENCIÓN

A lo largo de la temporada, un total de 274 personas trabajarán en los servicios de limpieza, socorrismo, prevención de accidentes y atención en las playas de Bizkaia.

El operativo de limpieza contará con 103 personas y con medios técnicos adaptados a las características de los arenales. Asimismo, se instalarán 536 papeleras y 144 bidones de recogida selectiva de residuos.

Por su parte, el servicio de prevención de accidentes, socorrismo y asistencia estará formado por 155 socorristas y 16 personas de coordinación, además del servicio de hondartzainas, distribuidos en las distintas playas del territorio. Cada día estarán de servicio 7 coordinadores de zona, un coordinador general y 88 socorristas, distribuidos en La Arena (7), Las Arenas (2), Ereaga (6), Arrigunaga (4), Gorrondatze (3), Barinatxe (5), Arriatera-Atxabiribil (7), Muriola (2), Plentzia (4), Gorliz (6), Armintza (2), Bakio (7), Aritzatxu (2), Laidatxu (2), Toña (2), San Antonio (4), Laida (6), Laga (4), Ea (2), Ogella (2), Isuntza (3), Karraspio (5) y Arrigorri (2).

Las personas de este servicio contarán con 13 embarcaciones, 8 motos de agua, 13 buggys (8 eléctricos), 3 quads, 4 todoterrenos de GLP (gas licuado del petróleo), 11 turismos (1 eléctrico, 8 híbridos y 2 de gas), además de desfibriladores semiautomáticos, glucómetros, pulsioxímetros, camillas y todos los elementos necesarios para prestar asistencia a las personas que lo requieran en las playas.

El equipamiento a utilizar en las playas dependerá de las características de cada una de ellas. Junto a los socorristas, velarán por la seguridad en las playas 14 hondartzainas (8 por jornada).