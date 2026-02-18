Un total de 35 negocios se han puesto en marcha en Errenteria gracias al programa para la movilización de locales vacíos

Balance del programa de subvenciones para la movilización de locales vacíos - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

Un total de 35 negocios se han puesto en marcha en la localidad guipuzcoana de Errenteria en los años 2024 y 2025 gracias al programa de subvenciones para la movilización de locales vacíos. El objeto principal de esta subvención ha sido el "fortalecimiento y mantenimiento" de la actividad económica local del municipio.

Según han recordado desde el Ayuntamiento, esta es la segunda vez que se pone en marcha esta línea de ayudas que, siguiendo la línea de la convocatoria anterior, se confirma como "un instrumento eficaz para la promoción de la economía local y la revitalización de la actividad en las calles".

Tal y como han detallado, a través de esta subvención se han abierto nuevos negocios o realizado traspasos, garantizando su continuidad, en un total de 35 locales. Estos negocios son 16 actividades de servicios, nueve tiendas y diez establecimientos de hostelería. Los establecimientos están situados en diferentes barrios: 25 en el centro, cuatro en Iztieta, uno en Olibet, dos en Pontika, uno en Gabierrota, uno en Beraun y otro en Agustinas.

Si bien el presupuesto inicial de la convocatoria de subvenciones para el periodo 2024-2025 fue de 175.000 euros, a la vista de la acogida de la convocatoria y con el fin de dar respuesta a todas las solicitudes recibidas, el presupuesto se ha incrementado en 110.200 euros. En total, se han destinado 285.200 euros para apoyar la apertura de nuevos negocios o garantizar la transmisión.

En el caso de estas subvenciones, el importe máximo por beneficiario era de 9.600 euros, y los solicitantes han recibido, de media, más de 8.000 euros. Las ayudas han estado repartidas en 5.000 euros para gastos iniciales de preparación y movilización del local vacío, 3.600 euros para gastos de alquiler o compra del local vacío y, 1.000 euros adicionales, según diferentes criterios, como garantizar la atención en euskera, impulsar el empleo de las mujeres o formar parte de Errenkoalde, la asociación de comerciantes de Errenteria.

El Ayuntamiento ha mostrado su "satisfacción" por el resultado obtenido a través de esta convocatoria. "Supone aumentar la actividad y el flujo comercial en nuestras calles y, en consecuencia, mejorar la dinámica y habitabilidad en nuestras zonas comerciales, junto con hacer las calles más agradables y seguras", ha celebrado.

En este sentido, de cara al futuro, el Consistorio considera "estratégico" continuar con la consolidación de las áreas comerciales de centro, Beraun e Iztieta.