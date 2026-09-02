Un total de 35.636 personas realizarán estudios de grados en EHU en el curso 2026-2027, con 8.605 alumnos de primero

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35.636 personas realizarán estudios de grados en Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) en el curso 2026-2027, de las que 8.605 son de primer curso. El grado con mayor número de nuevo alumnado es Administración y Dirección de Empresas, con 640 estudiantes matriculados en primero.

A falta de los dos últimos plazos de matrícula de primero de grado, que se llevarán los días 3 y 8 de septiembre en la treintena de titulaciones en las que aún queda alguna plaza libre, la EHU ya cuenta con 8.605 nuevos estudiantes, según ha informado la universidad pública en un comunicado.

En total, en el curso 2026-2027, según los últimos datos, 35.636 personas realizarán estudios de grado en la EHU. Entre las personas matriculadas, 365 proceden de 56 países, entre ellos, Colombia, Marruecos, Rumania, Perú, China, Francia, Italia, Nicaragua, Portugal, México, Estados Unidos, Rusia, Pakistán, Jordania o Ucrania.

El grado con mayor número de nuevo alumnado es Administración y Dirección de Empresas, en el Campus de Bizkaia, con 298 estudiantes. Esta titulación también se oferta en Gipuzkoa y en Álava, sumando un total de 640 personas matriculadas en primero. Por su parte, el que de momento tiene la nota de corte más alta es Odontología, con 12,5.

La EHU ofrece estudios en todas las áreas de conocimiento. Cuenta en total 108 grados, tanto en euskera como en castellano e inglés. De ellos, 16 son grados duales y 15, dobles.

Este año comienza su andadura el nuevo Grado en Ingeniería en Ciberseguridad Aplicada a la Industria, y con 41 estudiantes ha cubierto todas sus plazas. Otros tres renuevan sus planes (Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación y Náutica y Transporte Marítimo) o su denominación y diseño (Grado en Máquinas y Mantenimiento Naval) y también han cerrado ya la matrícula.

Por lo que se refiere a posgrado, la matrícula aún está abierta. La oferta abarca 109 másteres universitarios, 35 másteres de formación continua y 67 programas de doctorado. Hasta el momento ya se han matriculado en másteres universitarios 2.290 personas de nuevo acceso.

ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO

El acto de inauguración del curso 2026-2027 tendrá lugar el lunes 14 de septiembre, a las 11.30 horas, en el Campus de Álava, en concreto, en la Facultad de Letras. En la ceremonia, presidida por el rector Joxerramon Bengoetxea, participarán la comunidad universitaria y representantes de la sociedad vasca y otras universidades.

Acompañarán al rector en la mesa presidencial la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, la secretaria general de la universidad, Leire Garmendia, y la vicerrectora del Campus de Álava, Ixone Fernandez de la Bastida.

Por su parte, la lección inaugural correrá a cargo de la profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, Inmaculada Tazo, y se titula 'Sistemas de género en las ingenierías industriales'.

Las facultades de Ciencias Sociales y de la Comunicación y de Medicina y Enfermería, ambas en el campus de Leioa, serán las primeras en celebrar, este jueves, los actos de bienvenida al estudiantado de primer curso del año académico 2026-2027.

Según ha indicado la EHU, el grueso de las presentaciones se llevará a cabo el próximo lunes, 7 de septiembre, y para el día 8 todo el estudiantado de grado habrá comenzado las clases.