Un total de 38 establecimientos participarán en la Basauri Pintxo Festa durante dos fines de semana de noviembre

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 establecimientos hosteleros participarán en una nueva edición de Helmuga Basauri Pintxo Festa 2026, que se celebrará los fines de semana del 13 al 15 y del 20 al 22 de noviembre con el objetivo de promocionar y dinamizar el comercio y la hostelería local.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Basauri en el marco de su plan Helmuga Basauri, volverá a tener como uno de sus principales elementos la Guía Helmuga Basauri-Pintxo Festa, que recogerá los nombres y direcciones de los establecimientos participantes, así como un mapa con su ubicación y la programación de actividades de animación callejera previstas durante la campaña.

Cada establecimiento deberá presentar un pintxo que podrá ser de nueva creación o formar parte de su oferta habitual, elaborado obligatoriamente con al menos uno de estos ingredientes: calabaza, queso o carne de ave. Las propuestas deberán estar disponibles durante los seis días de celebración de la fiesta.

Después, un jurado profesional degustará las creaciones y determinará los ganadores de las seis categorías del certamen: Pintxo Oro, Pintxo Plata, Pintxo Bronce, Pintxo Fusión, Pintxo Sencillez & Sabor y Pintxo Popular.

El ganador del Pintxo Oro obtendrá un vale de 300 euros para gastar en un máximo de tres comercios del municipio; el Pintxo Plata recibirá uno de 200 euros, canjeable en hasta dos establecimientos comerciales, y el Pintxo Bronce, un vale de 100 euros para utilizar en un comercio local.