Un total de 4.107 barakaldeses votan en la primera semana de los Presupuestos Participativos

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.107 personas han participado durante la primera semana del proceso de votación de los Presupuestos Participativos de Barakaldo, cifra que supera las ediciones de 2017, 2019 y 2021 y que queda cerca de la de 2023 (4.175 votos). El plazo está abierto hasta el 15 de noviembre.

Según ha indicado el consistorio, del total de votos emitidos hasta el momento, 2.902 se han realizado a través de los canales electrónicos, lo que representa el 70% de la participación, mientras que 1.205 personas (el 30%) han optado por las vías presenciales habilitadas por el Ayuntamiento.

En 2017 se registraron 2.658 votos; en 2019, 2.812; y en 2021, 3.123, mientras que en la edición de 2023 se alcanzaron los 4.175 votos.

El consistorio ha recordado que este proceso permite a la ciudadanía decidir directamente qué actuaciones considera más necesarias. En esta edición, se han puesto a disposición de la ciudadanía un total de 97 proyectos repartidos entre los doce barrios, con una dotación global de 2,2 millones de euros.

Las personas empadronadas podrán votar por los proyectos de su barrio a través de la página web municipal y de la Barakaldo App, sin necesidad de disponer de certificado electrónico. También es posible participar mediante los buzones y urnas habilitados en distintos puntos de la ciudad, así como en los nueve centros municipales para personas mayores y en las carpas informativas y de votación que están recorriendo los barrios.

Para que el voto sea válido, cada persona deberá seleccionar necesariamente tres proyectos de entre los propuestos para su barrio, ha explicado.

El Ayuntamiento mantendrá durante esta semana el recorrido de las carpas itinerantes por diferentes puntos del municipio. Además, del 9 al 12 de noviembre estará instalado un módulo informativo en la plaza Bide Onera, con atención de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.