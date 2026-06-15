Un total de 463 personas participaron en 2025 en el sistema de acogida de Cruz Roja Euskadi

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 463 personas participaron el pasado año en el sistema de acogida de Cruz Roja Euskadi, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha informado la entidad.

Según los datos ofrecidos, se trata en su mayoría de personas jóvenes, con una edad media de 31 años, procedentes de diversas zonas como Mali, Senegal, Venezuela, Siria o el Sáhara.

En cuanto a su situación administrativa, 158 personas han obtenido el reconocimiento de protección internacional, 199 mantienen su solicitud en trámite y 106 han visto denegada su petición, han detallado.

Este programa de acogida ofrece alojamiento y manutención junto con un acompañamiento integral que incluye apoyo jurídico en la tramitación de la solicitud, atención psicológica, aprendizaje del idioma, orientación social y un servicio para que, una vez adquieran las habilidades y herramientas necesarias, puedan iniciar un itinerario de inserción.

Para las personas de habla no hispana, el programa prevé un servicio de traducción e interpretación.

Además, 2025 marcó la puesta en marcha de la Fase de Autonomía en Euskadi, en la que Cruz Roja acompañó a 39 personas. Esta etapa está dirigida a quienes ya cuentan con protección reconocida y supone un paso clave hacia la vida independiente, especialmente a través del acceso a vivienda en el mercado libre.

A nivel estatal, Cruz Roja Española atendió a más de 38.000 personas en 2025 en programas vinculados a la protección internacional, con 10.720 plazas de acogida disponibles en 47 provincias. El grupo mayoritario corresponde a personas jóvenes de entre 18 y 34 años, con un peso creciente de personas procedentes de África subsahariana, especialmente de Mali.

Más del 25% de las personas atendidas presentan alguna situación de vulnerabilidad y más de 15.000 han recibido apoyo jurídico en la tramitación de su solicitud, mientras cerca de 15.000 han contado con atención psicológica.

SENSIBILIZACIÓN

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía la realidad de las personas refugiadas y generar espacios de reflexión y diálogo, desde mañana y hasta el 22 de junio, Cruz Roja en Euskadi celebrará los tres territorios distintas actividades participativas dirigidas a acercar a la ciudadanía la realidad de las personas refugiadas y generar espacios de reflexión y diálogo.

Código Aterpe es una propuesta vivencial que combina una dinámica tipo 'scape room' con una sesión formativa especializada, que se llevará a cabo el 16 de junio en Álava, el 18 de junio en Bizkaia y el 22 de junio en Gipuzkoa, en cada una de las oficinas provinciales.

Por otra parte, en la oficina provincial de Álava, el día 19 se llevará a cabo un World Café, un espacio de diálogo intergeneracional con la participación de personas jóvenes, mayores y vinculadas a procesos de protección internacional.

En la de Gipuzkoa, las actividades se concentrarán entre el martes y el viernes, con propuestas que incluyen encuentros deportivos y espacios de convivencia para las personas que participan en el Programa de Acogida, entre otras.

Finalmente, este viernes de 09.00 a 13.30 horas, en la Plaza Unamuno del Casco Viejo de Bilbao, se desarrollarán acciones que combinan dinámicas de 'role playing' sobre el proceso de solicitud de protección internacional, propuestas experienciales como "La mochila invisible" y actividades participativas para cuestionar estereotipos y promover una mirada más informada.