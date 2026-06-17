Un total de 56 jóvenes vascos participarán este año en el programa 'Juventud Cooperante', cinco más que el pasado año

Los jóvenes que participan del programa 'Juventud Cooperante' - IREKIA

VITORIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 jóvenes vascos, de entre 22 y 30 años, tomarán parte este año de la iniciativa de cooperación internacional 'Juventud Cooperante', cinco más que el pasado año, la mayoría de ellos (28), se desplazarán a Perú.

El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta, y el director de Juventud y Emancipación, Adrián López Sarachaga, han hecho entrega esta tarde en Vitoria-Gasteiz de los billetes y material de viaje a los jóvenes que participarán en la edición 2026.

Las primeras personas jóvenes cooperantes iniciarán el viaje el próximo 25 de junio con destino a Honduras. A lo largo de las próximas semanas, los participantes se desplazarán a ocho países: Bolivia, Colombia, Guatemala, Guinea, Honduras, México, Togo y Perú. Este último será el país que reciba a un mayor número de jóvenes, con 28 participantes. Por destinos, cuatro jóvenes viajarán a Bolivia, cinco a Colombia, dos a Guatemala, diez a Guinea, cuatro a Honduras, una a México, dos a Togo y 28 a Perú.

El programa 'Juventud Cooperante', impulsado por el Gobierno Vasco a través de la Dirección de Juventud y Emancipación y eLankidetza, tiene como objetivo sensibilizar a la juventud vasca en acciones de cooperación al desarrollo, favorecer el conocimiento directo de otras realidades sociales y culturales, y fomentar una cultura de solidaridad entre pueblos.

Legarreta ha destacado que 'Juventud Cooperante' "es mucho más que una experiencia de viaje, es una oportunidad para mirar el mundo desde la responsabilidad, la empatía y el compromiso". En este sentido, ha subrayado que "la juventud vasca vuelve a demostrar que quiere implicarse, aprender y aportar en la construcción de sociedades más justas, más solidarias y más humanas".

El viceconsejero ha recordado que este programa permite a las personas jóvenes conocer de primera mano el trabajo que desarrollan las ONGD vascas en diferentes países y participar directamente en proyectos vinculados a ámbitos como la educación, la salud, la acción social, el acompañamiento comunitario, la igualdad y el fortalecimiento de derechos.

ÁMBITO SOCIAL

El Departamento de Juventud y Reto Demográfico ha explicado que el perfil de las personas participantes en esta edición refleja "una clara vinculación con el ámbito social", ya que de las 56 personas seleccionadas, 43 mujeres y 13 hombres, la mayoría cuenta con estudios relacionados con la educación, la salud y los asuntos sociales.

Además, ha indicado que catorce jóvenes tienen formación adicional relacionada con la cooperación al desarrollo. También destaca la experiencia previa en voluntariado con quince jóvenes que han colaborado anteriormente con alguna ONGD y 29 que han participado en actividades de voluntariado en asociaciones juveniles.

Al respecto, López Sarachaga ha señalado que "estas experiencias tienen un impacto directo en los países de destino, pero también en Euskadi, porque las personas jóvenes regresan con una mirada más amplia, más crítica y más comprometida con su entorno". "La cooperación también construye ciudadanía vasca: una ciudadanía abierta, solidaria, consciente de las desigualdades globales y dispuesta a actuar", ha añadido.

El Gobierno Vasco asume los gastos de viaje y, en su caso, los visados necesarios para la entrada en los países de destino. En el acto de esta tarde, las personas jóvenes han recibido los billetes y el material necesario para iniciar su participación en los proyectos.

'Juventud Cooperante' es un programa veterano, con más de tres décadas de trayectoria, por el que han pasado ya más de 2.500 jóvenes vascos y vascas. La iniciativa se ha consolidado como una puerta de entrada a la cooperación internacional y como una experiencia transformadora para muchas personas jóvenes de Euskadi.