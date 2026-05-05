Un total de 78 personas han sido detenidas en Euskadi en más de una ocasión por el mismo motivo durante enero y febrero

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha contabilizado 78 personas detenidas en más de una ocasión por el mismo delito en los meses de enero y febrero de 2026. De esas detenciones, 34 corresponden a requisitorias judiciales.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los delitos más repetidos entre las personas detenidas en más de una ocasión por el mismo motivo son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con 19 personas detenidas por cometer este delito más de una vez.

Entre estos delitos, los más repetidos son los robos con fuerza en las cosas, con once personas detenidas por este motivo, seguidos de los robos con violencia e intimidación, con ocho personas detenidas.

Por territorios, según datos de la Ertzaintza, 50 personas han sido detenidas en Bizkaia por el mismo delito en más de una ocasión, 17 en Gipuzkoa y 11 en Álava.