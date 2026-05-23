Un total de 95.531 personas asisten a las finales de rugby en Bilbao

El Unión Burdeos Bégles se ha proclamado campeón de la Champions Cup - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 95.531 personas han asistido a las finales europeas de rugby que se han celebrado este viernes y sábado en el estadio de San Mamés en Bilbao, según los datos de la European Professional Club Rugby (EPCR).

Las tres instituciones vascas impulsoras de las finales europeas de rugby -Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao- se han mostrado "muy satisfechas" con el resultado obtenido hasta el momento a nivel organizativo en la EPCR Challenge Cup e Investec Champions Cup, a la espera de conocer más adelante el informe de impacto del evento deportivo internacional.

Según han explicado en un comunicado, en fución de los datos hechos públicos por European Professional Club Rugby (EPCR), 52.327 personas han acudido a la Final de la Investec Champions Cup de este sábado y 43.204 a la Final de la EPCR Challenge Cup celebrada anoche.

En 2018, cuando San Mamés acogió por primera vez las finales europeas de rugby, un total de 84.225 espectadores presenciaron en San Mamés ambas finales, de las que 52.282 personas asistieron a la Investec Champions Cup y 32.543 a la EPCR Challenge Cup.

SUPERA EL RÉCORD

Desde las instituciones vascas han recordado que el récord de asistencia del nuevo estadio de San Mamés en un partido del Athletic Club es de 52.114 espectadores, logrado en el partido de Europa League contra el Rangers F.C. en la temporada 2024-25, por lo que la Final de la Investec Champions Cup ha superado este registro en 213 personas.

Más allá de las cifras de asistencia facilitadas por EPCR, las instituciones vascas realizan un balance positivo de este evento, "gracias al excelente ambiente vivido hasta el momento en la ciudad durante estos dos días, tanto en el entorno del parque de Doña Casilda, donde se ha ubicado la fan zone Champions Rugby Village, como en el resto de espacios de Bilbao en los que se han congregado las aficiones de los cuatro equipos finalistas junto a la ciudadanía local, en un clima de convivencia, respeto y celebración compartida".