Un total de cinco detenidos por tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta en San Francisco (Bilbao)

Imagen de lo incautado por la Polícía Municipal de Bilbao durante el registro. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La policía municipal de Bilbao ha detenido a cinco personas por tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda del barrio bilbaíno de San Francisco.

Los cinco arrestados por la Guardia Urbana han sido detenidos por su presunta implicación en un delito contra la Salud Pública, en una operación resultado de una investigación policial que se ha prolongado durante más de dos meses, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron el pasado 15 de diciembre tras recibirse diversas quejas vecinales que alertaban de un posible tráfico de sustancias estupefacientes en un domicilio de la zona. A raíz de estas informaciones, la Inspección de Criminalística estableció un dispositivo de vigilancia que permitió confirmar la existencia de un punto activo de distribución de droga.

Durante aproximadamente dos meses y medio, los agentes observaron numerosas transacciones relacionadas con la venta de cocaína, en las que participaban al menos seis hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años.

Según las investigaciones, los implicados desempeñaban distintas funciones dentro de la actividad ilícita, tales como la venta directa de la sustancia, labores de vigilancia y contravigilancia para detectar la presencia policial.

El grupo había establecido además diferentes medidas para dificultar la acción policial. Entre ellas, contaban con personas encargadas de vigilar desde las ventanas del inmueble, así como colaboradores en la vía pública que realizaban seguimientos a los compradores, en ocasiones utilizando patinetes eléctricos, con el objetivo de comprobar si eran seguidos por agentes.

Una vez constatada la actividad ilícita, el pasado 4 de marzo, se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda investigada.

MARIHUANA

Durante el registro, los agentes localizaron 3,7 kilogramos de marihuana distribuidos en cuatro bolsas y ocultos en el interior de una maleta. La sustancia incautada habría alcanzado un valor aproximado de 20.000 euros en el mercado ilícito.

Asimismo se localizaron 16 gramos de hachís en pequeñas dosis dispuestas para su venta y también fueron incautadas tres básculas de precisión utilizadas para el pesaje de la sustancia, diversas joyas, 750 euros en billetes de 50 euros, dos sprays de defensa policial, además de una emisora de comunicaciones.

En el momento de la intervención, los agentes detuvieron a cuatro de las personas presuntamente implicadas en la venta de cocaína. Las otras dos no estaban en el domilicio en ese momento y, posteriormente, procedieron al arresto de una quinta persona, un varón de 45 años, presuntamente relacionado con la sustancia intervenida en el domicilio.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en relación con los hechos investigados, según ha indicado el Consistorio bilbaíno.