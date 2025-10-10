Un total de ocho establecimientos participarán en el concurso de 'pintxos' 'Mikoturismo Egunak' de Amurrio (Álava)

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho establecimientos participan en la 22ª edición de 'Mikoturismo Egunak' de Amurrio (Álava), que se celebrará durante tres fines de semana entre octubre y noviembre, y que incluirá un concurso de 'pintxos'.

Los días 1 y 2 de noviembre se llevarán a cabo las tradicionales jornadas de clasificación y exposición de setas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concurso de 'pintxos' elaborados con setas contará con la participación de ocho establecimientos hosteleros: Albizabal, Atxubi Barria, Biderdi, El Rinconcito, La Última Ronda, Taberna Frontón, Txoko Gorri y Ustai Jatetxea.

Los 'pintxos' se podrán degustar de 12.00 a 14.30 horas los días 18, 19, 25 y 26 de octubre, y 1 y 2 de noviembre. El concurso repartirá dos premios: el mejor 'pintxo' por elección de jurado, que tendrá un premio de 200 euros y una placa; y el mejor 'pintxo' por votación popular, premiado con 150 euros y una placa.

Para participar en la votación popular será necesario probar un mínimo de seis especialidades. Entre los participantes en la votación se sortearán dos premios de 200 euros cada uno. En el ámbito gastronómico, además de la degustación de 'pintxos', los restaurantes Abiaga y Bideko ofrecerán menús realizados con setas de temporada.