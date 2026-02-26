Trabajadoras de comedores escolares concluyen las tres jornadas de huelga con "seguimiento masivo"

Movilización de las trabajadoras de comedores escolares frente a la sede del Gobierno Vasco en Bilbao. - LAB

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de comedores escolares públicos de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasca han secundado este jueves la tercera de las jornadas de huelga convocadas por LAB, ELA, CCOO y UGT y que han tenido un "seguimiento masivo", según ha destacado LAB, que no descarta nuevas movilizaciones si no hay "avances reales" en la negociación.

El sindicato ha valorado que, a lo largo de las tres jornadas, la participación en la huelga "ha sido mayoritaria en la gran mayoría de los centros", lo que refleja "el amplio respaldo del colectivo a las reivindicaciones planteadas".

LAB ha denunciado que los servicios mínimos establecidos han sido "claramente abusivos" y han intentado "vaciar de contenido el derecho fundamental a la huelga". A su entender, "no respondían a criterios de proporcionalidad, sino a una estrategia orientada a reducir el impacto de la movilización y limitar su visibilidad".

Pese a estas condiciones, ha remarcado, "las trabajadoras han respondido con determinación, responsabilidad y una participación muy amplia" y la huelga ha servido "no solo para visibilizar el conflicto laboral existente, sino también para reforzar la unidad de unas trabajadoras que desempeñan un papel esencial dentro del sistema educativo público vasco".

Según ha explicado LAB, "el conflicto tiene su origen en el incumplimiento del convenio colectivo, en el bloqueo de la negociación del nuevo convenio y en la sobrecarga de trabajo que sufren las trabajadoras debido a los ratios actuales, insuficientes para garantizar un servicio de calidad".

El sindicato ha criticado que, "en la última mesa paritaria, la patronal planteó limitar la subida salarial al 0,5% y rechazó aplicar el 2,5% correspondiente desde enero de 2025", lo que, ha advertido, "vulnera claramente el acuerdo de equiparación salarial recogido en el convenio respecto al personal del Gobierno Vasco".

Así, ha demandado que la equiparación debe aplicarse "en los mismos términos y condiciones, sin interpretaciones restrictivas ni recortes encubiertos". Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentran, además del "respeto íntegro" a la equiparación salarial con el personal del Gobierno Vasco, el "pago inmediato" de las subidas salariales recogidas en el convenio vigente y una "negociación real, con contenidos concretos y voluntad efectiva de acuerdo".

También piden a Educación la apertura de "un proceso real" de modificación de la normativa de comedores escolares que aborde ratios, funciones y jornadas con la participación directa de las trabajadoras.

CONFLICTO ABIERTO

LAB ha subrayado que el comedor escolar "no es un mero servicio complementario, sino un espacio educativo, de socialización, igualdad y conciliación". "Es un servicio público esencial cuya calidad depende directamente de las condiciones laborales de quienes lo sostienen diariamente. La precarización del personal implica, inevitablemente, una precarización del servicio", ha advertido.

Finalmente, ha subrayado que, aunque "esta fase de huelga concluye, el conflicto continúa abierto" y, si no se producen "avances reales" en la negociación y no se garantiza "el cumplimiento íntegro" del convenio, no descarta nuevas movilizaciones en las próximas semanas.