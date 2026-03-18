Trabajadores de Artes Gráficas de Bizkaia inician huelga hasta el 1 de abril para demandar "un convenio digno"

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector de Artes Gráficas de Bizkaia han iniciado este miércoles una huelga para demandar "un convenio digno", que prolongarán todos los días laborales hasta el 1 de abril, convocados por los sindicatos ELA, LAB y UGT.

Según han explicado los sindicatos, tras realizar 12 días de huelga en 2024, los trabajadores del sector de Artes Gráficas de Bizkaia han vuelto a la huelga debido a que la patronal Cebek "se niega a renovar el convenio" y está "boicoteando un posible acuerdo".

En este sentido, han señalado que en la última reunión de la mesa negociadora, el pasado 16 de marzo, la patronal "tuvo una oportunidad perfecta para evitar las huelgas", pero se "obsesionó en imponer una vigencia de otro año más, con los incrementos salariales topados".

En esta primera jornada de huelga se han realizado 'piquetes' ante la empresa Imprenta Universal en Derio, donde "una exigua minoría de trabajadoras han entrado a trabajar", y se ha efectuado una manifestación por las calles de Bilbao, que ha finalizado delante de la sede de Cebek.

La huelga ha tenido este miércoles, según han indicado los sindicatos, "un importante seguimiento" y se repetirá los días 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 de marzo y 1 de abril.

ELA, LAB y UGT han advertido de que "las huelgas y la lucha acaba de empezar" y seguirán hasta que "Cebek deje de boicotear un posible acuerdo para renovar de forma digna el convenio de Artes Gráficas de Bizkaia".