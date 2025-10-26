Trabajadores de autoescuelas se concentran este lunes ante la patronal APAVI en Bilbao por el bloqueo del convenio

Archivo - Concentración de trabajadores de autoescuelas de Bizkaia ante APAVI - Sindicato ELA - Archivo

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de autoescuelas de Bizkaia se concentrarán este lunes ante la sede de la patronal APAVI en Bilbao para denunciar el bloqueo en la negociacion del convenio, según ha informado ELA.

Con esta protesta, el sector de autoescuelas retoma las movilizaciones ante la "falta de avances" en la negociación del convenio.

El sindicato ELA ha señalado que la propuesta de la patronal de las Autoescuelas (APAVI) sigue siendo "insuficiente", tanto en materia salarial como en cuento a reducción de la jornada se refiere.

Por ello, este lunes, a las 14.00 horas, se concentrarán frente a la sede de la APAVI para denunciar la "falta de voluntad negociadora" de la patronal y rechazar "una propuesta que no garantiza incrementos salariales en todos los conceptos ni contempla una reducción de jornada acorde para mejorar las condiciones laborales de la plantilla". Además, según ha adelantado ELA, se anunciarán nuevas movilizaciones.