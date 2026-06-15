Trabajadores de la incineradora de Zubieta continúan con las huelgas para reclamar condiciones de trabajo "dignas"

Concentración de los trabajadores de la incineradora de Zubieta - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la incineradora guipuzcoana de Zubieta han protestado este lunes, en una nueva jornada de huelga, para reclamar por unas condiciones laborales "dignas" para los operarios. En concreto, piden que "la toxicidad sea reconocida y que el servicio de retén no sea impuesto".

Convocados por el comité de empresa, los trabajadores de la incineradora se han concentrado en el exterior de las instalaciones tras una pancarta con el lema 'Lan baldintza duinen alde. Erraustegiko langileak borrokan (Por unas condiciones de trabajo dignas, los trabajadores de la incineradora el lucha)'.

El representante del sindicato LAB Aritz Babiano, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que llevan "más de un año de negociaciones y más de seis meses de huelgas". Este lunes se ha llevado a cabo la primera jornada de huelga del mes de junio para reivindicar condiciones laborales "dignas" para las personas trabajadoras de la incineradora.

"Están intentando imponer un servicio de retén a cambio de nada. No reconocen la toxicidad biológica que sufren cada día y aquí estamos esperando una llamada de la empresa para ver si seguimos negociando porque estamos estancados en el proceso", ha explicado Babiano.

En esa línea, ha señalado que "la negociación se encuentra estancada porque hay una subcontrata contratada por la empresa licitada, hay una especie de juego de trileros económicamente entre ellos que no da más dinero para cubrir las exigencias de los trabajadores, y vamos a ver si sueltan ese dinero para poder repartir esa riqueza entre los trabajadores y no solo entre las empresas".

El representante de LAB ha detallado que los trabajadores reclaman que la "la toxicidad biológica sea reconocida" así como la turnicidad porque esta "tiene un impacto en la salud y queremos que se gratifique económicamente". Además, piden que el servicio de retén "no sea impuesto sino mediante una negociación".

Finalmente, Babiano ha advertido de que las huelgas seguirán convocándose durante todos los meses, diferentes días a lo largo de la semana, porque, según ha explicado, "no podemos hacer huelga indefinida si no nos imponen servicios mínimos que invalida el derecho a huelga". "Haremos huelgas parciales diferentes días de la semana para seguir presionando a esa negociación", ha afirmado.