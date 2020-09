Los trabajadores del parque de Mendikosolo en Arrigorriaga inician movilizaciones este jueves en defensa de su empleo

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores que prestan servicios en el parque de Mendikosolo de Arrigorriaga (Bizkaia) iniciarán movilizaciones este jueves, a las 18.30 horas ante el Ayuntamiento, en defensa de sus empleos, después de que el

equipo de gobierno haya decidido no renovar los contratos de adjudicación del servicio de mantenimiento y bar del parque.

En un comunicado, la plantilla ha advertido e que esta decisión "deja en la miseria a un colectivo de unas 20 personas, que venían trabajando para un servicio del Ayuntamiento durante muchos años".

Tras explicar que el Ayuntamiento de Arrigorriaga "se escuda en supuestas irregularidades en la contratación y en la imposibilidad legal de sacar el servicio a licitación", los trabajadores de Mendikosolo han recordado que llevan años "defendiendo un modelo de parque público y social, que no esté al servicio de intereses privados".

Según han defendido, es necesaria "una transición en el modelo de parque que Arrigorriaga quiere y necesita". Tras asegurar que comparten "por completo" el análisis que hace el actual equipo de gobierno sobre la gestión que se viene haciendo de la explotación de Mendikosolo, la plantilla ha advertido de que "jamás un mal arregla otro mal".

"Este Ayuntamiento debe diligencia y responsabilidad al municipio, con la conciencia social y de clase como puntos de partida. Si el equipo de gobierno, tal y como reconocen ellos mismos, no ha tenido tiempo de preparar unos nuevos pliegos, esa irresponsabilidad y falta de previsión no puede repercutir sobre el colectivo más vulnerable: la plantilla subcontratada", han manifestado los trabajadores.

Los trabajadores han indicado que ELA y la plantilla se han reunido ya en numerosas ocasiones con el Ayuntamiento, y se les han trasladado "opciones legales viables que pondrían solución temporal al problema existente".

En ese sentido, han afirmado que, "una vez garantizado el empleo del colectivo trabajador, el Ayuntamiento puede y debe empezar a trabajar en la remodelación del parque, para asegurar el Mendikosolo que el municipio se merece".

Los trabajadores han lamentado que, "inexplicablemente, el Ayuntamiento está cegado en su empeño de hacer limpia" y, a día de hoy, no han recibido respuesta a ninguno de los planteamientos realizados.

"Se ha llamado a los trabajadores daños colaterales, daño necesario y otra serie de calificaciones que no son de recibo por parte de ningún Ayuntamiento, menos aún de éste. Nos dicen además que aceptan el coste político y social de esta decisión. No es cierto, podrán asumir el coste político, porque el coste social lo asumirá la plantilla, no ellos", han denunciado.

Por ello, los trabajadores iniciarán una tanda de movilizaciones en defensa de su empleo y de su medio de vida, que se iniciará con una concentración este jueves, 24 de septiembre, a las 18.30, frente al Ayuntamiento de Arrigorriaga. La plantilla ha advertido de que si el Ayuntamiento no da una solución a la plantilla las movilizaciones continuarán e irán en aumento. "No permitiremos un sólo despido por la dejadez de este Ayuntamiento", han concluido.