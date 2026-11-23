Archivo - Un trabajador sirve en una copa vino blanco de una barrica en una bodega de Euskadi - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del sector del vino de Álava intensificarán sus movilizaciones en las próximas semanas ante el "bloqueo" de la negociación del nuevo convenio por parte de la patronal.

UGT ha recordado, a través de un comunicado, que unas 1.500 personas trabajan en el sector del vino en Álava, y que su convenio colectivo (2022-2025) está caducado.

El sindicato ha explicado que la patronal, tras cancelar una reunión en julio, no ha vuelto a convocar la mesa de negociación ni ha contestado a las propuestas sindicales.

UGT ha informado de que las principales reivindicaciones contemplan una subida salarial para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, una reducción de jornada, especialmente en vendimia y en la campaña de Navidad, la mejora de los permisos, y la inclusión en el convenio de las personas trabajadoras del campo.

Ante el "bloqueo" de las negociaciones por parte de la patronal, UGT ha informado de que, junto a CCOO, ELA y LAB, se ha convocado un programa de movilizaciones, que comenzará el 1 de diciembre con una marcha desde La Puebla hasta Laguardia, que concluirá con una manifestación a las 12.00 en la parada de autobús de esta última localidad.

Además, para el 5 de diciembre se ha programado una concentración a las 12.00 en la plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con la feria Ardoaraba. A su vez, el 17 de diciembre se celebrará una caravana por la zona de Oyón.

UGT ha advertido de que si las bodegas siguen sin atender sus reivindicaciones, intensificarán las movilizaciones sin descartar paros ni una huelga.