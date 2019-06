Trabajadores del servicio de préstamos de bicicletas Bilbao Bizi se concentran por unas condiciones laborales "dignas"

Publicado 18/06/2019 15:30:02 CET

Exigen que se aplique el convenio de comercio del Metal de Bizkaia y que se garanticen jornadas completas estables y "sueldos dignos"

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadoras del servicio de préstamos de bicicletas Bilbao Bizi se han concentrado este martes ante el Ayuntamiento por unas condiciones laborales "dignas", han demandado que se les aplique el convenio de comercio del Metal de Bizkaia y que se les garanticen "jornadas completas estables y sueldos dignos para ofrecer un empleo de calidad".

El sindicato LAB ha explicado que, en octubre de 2018, les presentaron a los trabajadores el proyecto "estrella" del plan de movilidad de la ciudad, "el servicio de préstamo de bicicletas BilbaoBizi: más bicis, más modernas, más rápidas, en más puntos de recogida, servicio 24 horas, asistencia inmediata, y app para el móvil", pero, "en solo ocho meses, sus claroscuros han quedado en evidencia".

Según ha denunciado, "la expansión del servicio no ha venido de la mano de una mayor partida presupuestaria del Ayuntamiento, que ha elegido el proyecto más barato presentado y, ahora, hace oídos sordos ante los problemas".

Tras denunciar que las bicicletas "se estropean demasiado rápido" y los puntos de recogida están "siempre vacíos", LAB ha explicado que, "en poco tiempo la demanda ha crecido una barbaridad, dejando obsoletas las previsiones de la empresa Nextbike de que las bicis que iban a tener cuatro usos diarios de promedio, cuando se están haciendo más de 20 viajes".

No obstante, ha indicado que "las carencias más graves son las que permanecen invisibilizadas", como son "las precarias condiciones laborales de los trabajadores". "Se les aplica el convenio colectivo de oficinas y despachos, aunque no responde a la actividad y funciones que realizan, siendo más adecuado para el servicio de alquiler de bicicletas el convenio de comercio del Metal", ha criticado, para añadir que, entre otras cosas, "esto acarrea sueldos más bajos y categorías profesionales que no responden a su realidad".

LAB también ha denunciado que "la mayor parte de los trabajadoras no trabaja a jornada completa, pero mete muchísimas horas extra", así como que "para hacer frente a la ingente carga de trabajo, el servicio se sostiene sobre la subcontratación de trabajadores para determinadas funciones y las horas extra".

También ha advertido de que "esta carga de trabajo supone estrés, prisa, e impotencia" y, en ese sentido, ha recordado el accidente laboral sufrido por un trabajador de ETT este mes.

DEMANDAS

LAB ha recordado que Bilbao Bizi es un servicio público y, por lo tanto, debe ofrecerse y desarrollarse "en condiciones dignas". Por eso, ha exigido que "se aplique el convenio de comercio del Metal de Bizkaia, y se garanticen jornadas completas estables y sueldos dignos para ofrecer un empleo de calidad".

También ha exigido que, "si incluso extendiendo las jornadas parciales a completas no es suficiente para hacer frente a la carga de trabajo, se realicen más contrataciones" y que "esas contrataciones o las que se puedan realizar para cumplir funciones concretas no se realicen a través de Empresas de Trabajo Temporal".

Además, ha demandado al Ayuntamiento de Bilbao que "adecue a la realidad de la actividad el acuerdo que tiene con la empresa subcontratada, para que no sea la plantilla quien se amolde a ella, en detrimento de unas condiciones dignas y de su seguridad".

"Detrás de los proyectos de licitación baratos se esconde la factura que pagamos los trabajadores. El Ayuntamiento es tan responsable de estas condiciones laborales como la empresa subcontratada, por lo que exigimos que tome medidas inmediatamente", ha concluido LAB.