Trabajos de asfaltado y fresado provocarán afecciones en la AP-8 y AP-1 este fin de semana

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de asfaltado y fresado previstos en la campaña de rehabilitación de firmes 2026-2027 continuarán este fin de semana, y por tanto, se producirán diferentes afecciones en la AP-8 y la AP-1, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

En concreto, en la AP-8 se llevarán a cabo labores de fresado entre Elgoibar (enlace de Maltzaga) y Eibar, sentido Bilbao, mientras que en la AP-1 se asfaltará el tramo entre el viaducto de Ipiñarri y el enlace de Bergara Sur, sentido Eibar.

Los trabajos arrancarán la noche de este viernes al sábado y generarán afecciones entre los puntos kilométricos 68,800 y 71,000. Así, este viernes a partir de las 21.00 horas se cerrará el carril derecho para comenzar con el fresado.

A pesar de este cierre, se abrirán dos ventanas para poder realizar el enlace con la AP-1 en Maltzaga, en el punto kilométrico 69,300, así como para poder utilizar la salida de Eibar en el punto kilométrico 71,000.

La afección más importante se producirá la noche del sábado al domingo. La AP-8 se cerrará completamente sentido Bilbao desde el enlace de Elgoibar entre las 02.00 y las 04.00 horas para finalizar el fresado del carril derecho e iniciar el del carril izquierdo.

Durante ese periodo de tiempo, todos los vehículos serán desviados por la N-634 hasta Eibar, donde podrán volver a incorporarse a la AP-8. Una vez reabierta la autopista, el carril izquierdo quedará cerrado entre los puntos kilométricos 68,800 y la salida de Eibar.

Ahí se producirá la segunda afección más importante de la noche, puesto que el tramo entre la salida y la entrada de Eibar se cerrará completamente para realizar el fresado, de modo que los vehículos serán desviados por la vía de servicio existente hasta el ramal de entrada a la AP-8 para que puedan volver a incorporarse a la misma.

Está previsto que los trabajos finalicen el domingo a las 23.00 horas. Una vez realizadas las labores de fresado, se prevé que el asfaltado pueda realizarse a las dos semanas.

Por otra parte, en la AP-1, sentido Eibar, se procederá a ejecutar el asfaltado del tramo que restaba entre los enlaces de Bergara Sur y Bergara Norte, en concreto, entre Bergara Sur y el viaducto de Ipiñarri.

De este modo, el viernes 12 de junio, se habilitará un 'bypass' a partir de las 22.00 horas, hasta el domingo 14 de junio a las 04.00 horas, entre los puntos kilométricos 132,600 y 134,300, y por lo tanto, el tráfico que circule en sentido Eibar será desviado por la plataforma sentido Vitoria-Gasteiz.

Debido a este 'bypass', la salida y la entrada del enlace de Bergara Sur sentido Eibar permanecerán cerradas. De esta forma, los usuarios que tuvieran previsto enlazar la AP-1 con la AP-636 tendrán que salir en Arrasate y dirigirse por la GI-627 hasta el enlace 21 de la AP- 636 para incorporarse a la misma.

Asimismo, los usuarios que deseen ir de la AP-636 a la AP-1, sentido Eibar, deberán tomar la salida 21 para atravesar Bergara por la GI-627 hasta el enlace de Bergara Norte, donde podrán volver a incorporarse a la AP-1. También se indicará a los usuarios que habitualmente hacen el trayecto entre Arrasate y Bergara por la AP-1 que la salida de Bergara Sur está cerrada desde la rotonda previa a la entrada a la autopista.

Bidegi va a realizar una inversión de 14,9 millones de euros en esta campaña para renovar el asfalto de 46 kilómetros de carreteras entre este año y el que viene. Una vez finalizados los trabajos de la AP-1 habrá ya dos tramos renovados completamente. El objetivo de la campaña es "mantener las estructuras funcionales del pavimento, preservando la seguridad vial y el nivel del servicio". Los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados, ya que pueden variar dependiendo de factores como la meteorología.