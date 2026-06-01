Trabajos de canalización eléctrica obligarán a cortar acera y ocupar aparcamiento en la calle Zamacola de Bilbao

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajos de canalización eléctrica por acera obligarán a cortar la acera y ocupar el aparcamiento en la calle Zamacola de Bilbao, desde este miércoles, 3 de junio, y hasta el 19 de junio, aproximadamente, entre los números 56 y 60.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la zona a ocupar será vallada con antelación y los trabajos se realizarán en dos fases, entre los números 56 y 58 y después entre el 58 y el 60, permitiendo siempre el acceso a los portales, a comercios y a garajes.