SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de instalaciones en la N-I y la A-15 provocarán afecciones durante las noches de este próximo domingo al 26 de noviembre, según ha informado la agencia foral guipuzcoana de infraestructuras viarias Bidegi.

Así, desde las diez de la noche del domingo hasta las seis de la mañana del lunes el corte del ramal que da acceso desde la N-I-412-1-S sentido Beasain, a Bere Naia Auzoa, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al barrio acceder a través de la N-I-416-1-S.

Además, el corte del ramal que da acceso desde la N-I-412-2-S sentido Etxegarate, a Bere Naia Auzoa, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al barrio acceder a través de la N-I-409-2-S.

Por otro lado, desde las diez de la noche del domingo hasta las seis de la mañana del martes el corte del ramal que da acceso desde la N-I-426-1-S sentido Andoain, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Legorreta acceder a través de la N-I-428-1- S.

Asimismo, en el periodo citado, el corte del ramal que da acceso desde la N-I-422-1-S sentido Andoain, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Ordizia acceder a través de la N-I- 426-1-S y el corte del ramal que da acceso desde la N-I-422-2-S, sentido Etzegarate, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Ordizia acceder a través de la N-I-420-2-S.

Desde las diez de la noche del lunes hasta las seis de la mañana del miércoles el corte del ramal que da acceso desde la N-I-428-1-S, sentido Andoain, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Ikaztegieta acceder a través de la N-I-431-1-S.

En el mismo periodo temporal, el cierre del ramal que da acceso desde la N-I-433-1-S, sentido Andoain, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Tolosa acceder a través de la N-I-434-1-S.

Entre las diez de la noche del martes y las seis de la mañana del jueves el corte del ramal que da acceso desde la N-I-439-1-S, sentido Andoain, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Irura acceder a través de la N-I-441-1-S y el cierre del ramal que da acceso desde la N-I-436-2-S, sentido Etzegarate, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al municipio de Tolosa acceder a través de la N-I-434-2-S.

Después de finalizar los trabajos se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.