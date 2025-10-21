Trabajos en la red de saneamiento ocupan la calzada y el aparcamiento en la calle Orixe, en Bilbao

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajos de reparación de la red de saneamiento ocuparán la calzada y el aparcamiento en la calle Orixe, entre las calles Pintores Arrue y Navarro Villoslada, desde este próximo jueves y hasta el 19 de diciembre, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

La zona de aparcamiento se habilitará para el tránsito de vehículos. La zona de aparcamiento a ocupar será vallada con anterioridad y la zona de carga-descarga y la de Persona con Movilidad Reducida se trasladará a la acera de enfrente.