Debido a la previsión de altas temperaturas, se instalarán tres fuentes extra en las inmediaciones de la basílica

BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Peregrinación al Santuario de Begoña en Bilbao reunirá a más de 150.000 personas desde la tarde de este jueves y durante todo el viernes, según las estimaciones de la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña. Este año, ante las previsiones de altas temperaturas, se van a instalar "tres fuentes extra" en las inmediaciones de la basílica.

La romería del 15 de agosto reúne cada año a miles de personas que acuden, muchas de ellas caminando, "desde todos los puntos de Bizkaia" hasta el Santuario de Begoña, que permanecerá abierto durante las jornadas del jueves y viernes, también "toda la noche". Como novedad, este año se va a instaurar "un Rosario de la Aurora dedicado a la Amatxu de Begoña" a las 8.30 horas del día 15.

Se espera que más de 150.000 fieles asistan a esta cita, para la que, ante la previsión de altas temperaturas, el Ayuntamiento de Bilbao instalará "tres fuentes extra en los alrededores" de la Basílica, dos de ellas cerca de las carpas de la Cofradía de Begoña, en Virgen de Begoña 41 y 45, delante de la Basílica y la tercera tras ella, en la Plaza Juan XXIII.

MISA MAYOR

La basílica celebrará la Eucaristía de forma ininterrumpida desde la primera misa a las cuatro de la madrugada hasta la última a las 21.00 horas, salvo un parón entre las 14.00 y las 17.00 horas.

Como es habitual, la Misa Mayor se celebrará a las 12.00 horas, presidida por el obispo de Bilbao, Joseba Segura, y con la presencia de miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, Juan María Aburto.

Según ha explicado la Cofradía, durante la Peregrinación de la Asunción se verá a la Virgen revestida con el manto blanco que ha lucido durante toda la Novena y que lleva también el día de su fiesta canónica del 11 de octubre.