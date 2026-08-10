El tranvía de Vitoria-Gasteiz no circula por el centro hasta septiembre

Archivo - Tranvia de Vitoria-Gasteiz - JUANMA APARICIO-IREKIA - Archivo

VITORIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de las calles General Álava e Independencia obligan a cortar el tranvía entre este lunes y el 6 de septiembre en este tramo, por lo que no habrá servicio de tranvía entre las paradas de Angulema y Parlamento durante casi un mes. El servicio en el resto de las líneas se efectuará con normalidad, con ambas paradas como estación término.

Las obras de reforma arrancan este 10 de agosto, en su parte más importante, y durarán casi un mes, hasta principios de septiembre, con la vuelta al rutina en la capital alavesa. En todo caso, Euskotren ha señalado que esta reapertura podría adelantarse si los trabajos avanzan a buen ritmo.

La actuación prevista incluye la colocación de un pavimento homogéneo en todo el área de intervención. También se renovará un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, y se repararán en torno a una veintena de arquetas.

A partir de septiembre, una vez que se restablezca el servicio tranviario, los trabajos se centrarán en las aceras a ambos laterales de la plataforma del tranvía. La obra durará hasta finales de año. "ETS tratará de que las afecciones a los residentes en la zona y a los comercios sean las mínimas posibles", ha afirmado.