El tranvía de Vitoria-Gasteiz suspenderá el servicio entre Parlamento y Angulema del 10 de agosto al 6 de septiembre

Archivo - Tranvia de Vitoria-Gasteiz - JUANMA APARICIO-IREKIA - Archivo

VITORIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskotren (ETS)suspenderá el servicio de tranvía de Vitoria-Gasteiz entre las paradas de Parlamento y Angulema a partir del próximo lunes, día 10 de agosto, y hasta el 6 de septiembre por los trabajos de urbanización que ejecutará en las calles General Álava e Independencia.

En un comunicado, ETS ha informado que en el resto de las líneas el servicio se efectuará con normalidad, con ambas paradas como estación término.

El motivo de esta interrupción son los trabajos de urbanización que en este tiempo ejecutará ETS en las calles General Álava e Independencia, por las que discurre el tronco común del tranvía de la ciudad.

Tal y como estaba anunciado, tras la celebración de las fiestas de La Blanca, cuando la actividad de la ciudad desciende, ETS acometerá los trabajos más importantes en la plataforma tranviaria de General Álava e Independencia.

La previsión de la reanudación del servicio está prevista para principios de septiembre, cuando la mayoría de los centros escolares vuelven a la actividad. No obstante, si las condiciones meteorológicas ayudan, Euskotren y ETS intentarán adelantar la puesta en servicio del tranvía.

La intervención es fruto del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de la capital alavesa para poder mejorar la integración entre diferentes modos de transporte público y privado en la arteria comercial del centro.

PAVIMENTO HOMOGÉNEO

En este sentido, la actuación prevista incluye la colocación de un pavimento homogéneo en todo el área de intervención. También se renovará un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, y se repararán en torno a una veintena de arquetas.

A partir de septiembre, una vez que se restablezca el servicio tranviario, los trabajos se centrarán en el área colindante a la plataforma tranviaria con las aceras, ya que el plazo de la obra se extiende hasta finales de año. En este sentido, ETS ha trasladado que tratará de que las afecciones a los residentes en la zona y a los comercios, sean las "mínimas posibles".