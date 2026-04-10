Trapagaran aumenta en 22.000 euros las subvenciones totales de las fiestas de los barrios

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Trapagaran ha aprobado en Pleno el incremento de las subvenciones de las fiestas de los barrios, a raíz de una propuesta conjunta de EAJ-PNV y EH Bildu tras la petición de las comisiones de fiestas y asociaciones vecinales del municipio. El aumento total es de 22.000 euros.

Según ha informado el PNV de Trapagaran en un comunicado, la iniciativa permitirá actualizar las partidas económicas destinadas a estas celebraciones "adaptándolas al aumento de los costes registrado en los últimos años y asegurando así la continuidad y calidad de los programas festivos".

De este modo el barrio de La Arboleda dispondrá de 27.000 euros (5.000 más); Ugarte 22.000 euros (5.000 más); y San Gabriel, Zaballa, Elguero y Larreineta 15.000 euros cada uno, 3.000 euros más.

El partido jeltzale ha celebrado el acuerdo ya que "era razonable dar una respuesta" ante las distintas peticiones de las comisiones de fiestas, que "llevaban tiempo" pidiendo una mayor financiación.

Pese a ello, han explicado que el acuerdo "llega tarde", porque las fiestas de Zaballa, que se celebran el puente de mayo, no dispondrán a tiempo de la correspondiente subida, "perdiéndose una oportunidad de apoyar a tiempo a ese barrio".

Asimismo, han subrayado que "también se planteó una modificación presupuestaria para poder aprobar subvenciones directas a otras asociaciones, pero no ha salido adelante por falta de tramitación en plazo, lo que evidencia que hay margen de mejora en la gestión para llegar mejor y antes a las necesidades del municipio".