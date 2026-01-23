Trapagaran (Bizkaia) inaugura su BiziPark y se integra en la red foral de aparcamientos seguros para bicicletas

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Trapagaran han inaugurado este viernes el BiziPark del municipio, un aparcamiento seguro y cubierto para bicicletas que se incorpora a la red foral de infraestructuras ciclistas y que contribuye a avanzar "hacia una movilidad más sostenible, descarbonizada e intermodal".

El BiziPark de Trapagaran dispone de capacidad para 20 bicicletas y cuenta con seis taquillas con conexión eléctrica, además de apertura y cierre automáticos, iluminación permanente y un sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local, "que garantiza la seguridad de las personas usuarias y facilita su utilización diaria".

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra, ha señalado que cada nuevo BiziPark que ponen en funcionamiento refuerza "una estrategia clara" de la Diputación, que es la de situar "la bicicleta como una pieza estructural del transporte público en Bizkaia".

"Apostamos por un modelo reforzado, coherente y extendido a todo el territorio. Estas infraestructuras permiten avanzar en la descarbonización de la movilidad, facilitan la intermodalidad y ayudan a cohesionar el territorio, ofreciendo a la ciudadanía alternativas reales y seguras al uso del vehículo privado", ha añadido la diputada.

Por su parte, el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar, ha subrayado la importancia de esta infraestructura para el municipio. A su juicio, es una "muy buena noticia" para Trapagaran. "Nos permite seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible, práctico y alineado con las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que contar con un aparcamiento seguro para bicicletas anima a más personas a utilizar la bici en sus desplazamientos cotidianos, mejora la conexión con otros medios de transporte y contribuye a hacer de Trapagaran "un municipio más saludable y accesible". Por último, el alcalde ha agradecido la colaboración de la Diputación foral de Bizkaia para hacer posible el proyecto.

Con la puesta en marcha del BiziPark de Trapagaran, Bizkaia alcanza ya 347 plazas de aparcamiento seguro para bicicletas en funcionamiento, con una previsión de superar las 600 plazas en 2026, a medida que entren en servicio nuevas instalaciones actualmente en preparación o pendientes de inauguración.

Actualmente, los BiziPark en funcionamiento se localizan en los municipios de Ermua, Abadiño, Barakaldo, Bermeo, Derio, Güeñes-Sodupe, Zalla, Portugalete, Berango, Trapagaran, Durango y Gorliz. Se encuentran en preparación los proyectos de Sestao, Abanto-Zierbena y Erandio, y están pendientes de inauguración los de Santurtzi y Getxo.

Según ha informado la Diputación vizcaína, la red BiziPark forma parte de la estrategia integral de movilidad de la institución foral, junto al sistema público de bicicletas compartidas BizkaiBizi y la red de puntos de reparación BiziPunto.

Con esta inauguración, según ha añadido, Trapagaran se suma de forma activa a una red que avanza hacia "una Bizkaia más conectada, sostenible y orientada al bienestar de la ciudadanía".