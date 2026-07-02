Trasladada al hospital una persona con quemaduras leves tras un incendio en una residencia de Zestoa (Gipuzkoa)

Archivo - Una ambulancia en la entrada del servicio de Urgencias - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada al hospital con quemaduras leves tras registrarse esta pasada madrugada un incencio en la residencia Gisasola de Zestoa (Gipuzkoa). El fuego ha quedado limitado a una única habitación y el resto de residentes no ha sufrido daños. El centro ha podido recuperar la normalidad tras la intervención de los servicios de emergencia.

Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, el incendio ha quedado ya completamente controlado. Así, ha destacado que el protocolo de autoprotección del centro "ha funcionado de manera eficaz, garantizando en todo momento la seguridad de las personas residentes".

El incidente se ha originado en la habitación de una persona residente, que ha sufrido quemaduras leves y ha sido trasladada al hospital para su valoración. El fuego ha quedado limitado a esa estancia y no se ha propagado al resto de habitaciones.

Nada más detectarse el incendio, se ha activado el sistema de alarma y el personal del centro ha puesto en marcha el protocolo de emergencia previsto para este tipo de situaciones. De forma inmediata se ha dado aviso a los servicios de emergencia y, en pocos minutos, efectivos de Bomberos y Ertzaintza se han desplazado hasta la residencia.

La institución foral ha detallado que, como medida preventiva, las personas residentes han sido trasladadas desde sus habitaciones a zonas seguras del propio edificio mediante una evacuación horizontal, "un procedimiento que permite proteger a las personas sin necesidad de abandonar el centro cuando las condiciones lo permiten".

Una vez extinguida la incidencia y realizadas las comprobaciones oportunas, todas ellas han podido regresar a sus habitaciones con normalidad. La residencia Gisasola dispone de 23 plazas autorizadas para personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha agradecido la rápida actuación de los profesionales de la residencia y la coordinación mantenida con los servicios de emergencia, cuya intervención ha permitido controlar la situación con rapidez y minimizar las consecuencias del incidente. Asimismo, el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales realizará el seguimiento habitual de lo sucedido.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Todos los centros residenciales del territorio están obligados a disponer de un plan de autoprotección que establece los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia. Estos planes incluyen la formación periódica de los profesionales, la realización de simulacros y la actualización continua de los protocolos. Además, el Servicio de Inspección de la Diputación supervisa el cumplimiento de estas obligaciones.

Precisamente, hace aproximadamente un mes la Diputación Foral de Gipuzkoa sacó a licitación el contrato para la revisión de los planes de autoprotección de todas las residencias del territorio.

Tras la reunión mantenida la pasada semana con los centros residenciales, en las próximas semanas se iniciarán las visitas técnicas para revisar y actualizar los planes de cada centro, reforzando así las medidas de prevención y seguridad de la red de cuidados.