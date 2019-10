Travellin' Brothers abren este viernes en Cáceres la gira de "1001 nights" y el sábado actuarán en Basauri

Publicado 04/10/2019 11:10:23 CET

La banda vizcaína ha publicado un doble cd y dvd grabado en diciembre de 2018 en el Teatro Arriaga de Bilbao por sus 15 años de andadura

BILBAO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda vizcaína Travellin' Brothers inicia este viernes en el Festival de Blues de Cáceres la gira de presentación de su último disco, la grabación en directo realizada en el Teatro Arriaga de Bilbao "1001 Nights" con la que el grupo conmemora sus 15 años de andadura. Este sábado actuarán en Basauri (Bizkaia).

El álbum, editado en formato de doble cd más el dvd con la actuación completa, ha sido publicado en el propio sello de la banda, Magnolia Records, y distribuido por Gran Sol. El concierto fue registrado por Kaki Arkarazo y ha sido mezclado y masterizado en Nashville, Tennessee.

La banda que lideran los hermanos Aitor y Eneko Cañibano tiene programadas una veintena de actuaciones hasta principios de marzo de 2020. Las tres actuaciones previstas en octubre tendrán lugar todas en Bizkaia. Este sábado 5 de octubre tocarán en el Social Antzokia de Basauri, el 11 de octubre lo harán en Ermua y el 18 de octubre en el Kultur Leioa de su localidad natal.

Las siguientes fechas incluyen dos conciertos en Portugal, Madrid, Barcelona y Bilbao, ya el 21 de noviembre en la sala BBK en un concierto especial junto con el cantautor euskaldun Jabier Muguruza en el que ambos interpretarán intercambiados sus respectivos repertorios.

La formación, a la que se ha incorporado en esta última etapa como integrante fijo el teclista guipuzcoano Mikel Azpiroz, girará durante diciembre por Estados Unidos y tiene previstos un total de siete conciertos en localidades del estado de Texas.

Producido por el propio guitarrista Aitor Cañibano, el disco fue grabado en directo el 30 de diciembre de 2018, a una sola toma y en un único concierto y contó con la colaboración estelar del vocalista Earl Thomas. La presencia prevista en un principio del trikitilari Kepa Junkera tuvo que ser cancelada tras el ictus sufrido por el músico vizcaíno del que aún se recupera.

Igualmente no pudieron contar a última hora con la presencia del músico Fito Cabrales, quien tuvo que cancelar su presencia por compromisos de agenda que le impidieron preparar y ensayar su intervención.

SOLO PLAN 'A'

Durante la presentación del álbum, Aitor Cañibano ha explicado que el grupo no había previsto para la grabación "plan B ni C, ni tomas alternativas, sólo plan A, que si salía bien, bien y, si no, también".

El guitarrista ha afirmado que decidieron grabar este fin de gira de su octavo disco porque "se juntaron hitos, datos y fechas especiales, como cumplir mil conciertos y 15 años en activo".

"Nadie de nosotros se imaginaba estar aquí 15 años después", ha indicado Cañibano, quien ha definido el disco como "un colofón de esta etapa y trayectoria, donde nos lo hemos pasado muy bien en el camino, además de recorrer países y sitios especiales".

Desde su punto de vista, "1001 nights" supone "cerrar un pequeño ciclo, pero no se trata de un punto final, sino todo lo contrario, el inicio de lo que esperemos que nos depare el futuro".

La grabación recoge íntegro el concierto ofrecido, con 24 temas excepto uno, que ha sido eliminado porque durante la interpretación, el cantante Jon Careaga, se torció una rodilla y se hizo un esguince, por lo que cantó de forma dificultosa toda la pieza y han optado por descartar esa canción.

Earl Thomas se unió a la banda en seis de los temas de su repertorio propio con los vizcaínos como grupo de acompañamiento, incluído el bis final, "This train is a bound of glory", tradicional americano que han interpretado a lo largo de los años, entre otros, Woody Guthrie, Johnny Cash o Sister Rosetta Thorpe.