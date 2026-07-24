La travesía Zero Zabor Uretan finaliza su octava edición tras recoger 99.000 residuos del medio marino y del litoral - MATER

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La travesía Zero Zabor Uretan ha finalizado su octava edición tras recoger 99.000 residuos del medio marino y del litoral. La iniciativa ha consolidado una red de colaboración por la protección del mar y un proceso colectivo de reflexión, aprendizaje y acción frente a las basuras marinas.

Los datos han sido presentados este viernes en la localidad guipuzcoana de Pasaia por Izaskun Suberbiola, directora del Barco Museo Ecoactivo MATER y responsable de la campaña Zero Zabor Uretan, Izaskun Gomez, directora de comercio del Gobierno Vasco, Iraitz Pazos, concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Pasaia, y Ana Etxabe, presidenta de la asociación de comerciantes de Pasaia Laurak Bat.

En la rueda de prensa se han presentado los principales datos de la travesía 2026, que se ha llevado a cabo en el mes de julio en la costa vasca, con más 2.000 personas participantes, y 106 actividades desarrolladas en ocho puertos visitados.

Según han destacado, tras ocho ediciones, Zero Zabor Uretan se ha convertido en "un proyecto de referencia, reconocido entre las mejores iniciativas europeas en los Premios Europeos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR), que demuestra que la protección del mar solo es posible desde la implicación colectiva". Miles de personas --especialmente niñas, niños y jóvenes-- han formado parte de este proceso en los últimos años.

La travesía ha recorrido Bilbao, Portugalete, Bermeo, Ondarroa, Mutriku, Getaria, Hondarribia y Pasaia, llevando a cada puerto un programa de actividades de sensibilización y participación ciudadana que ha incluido visitas guiadas, talleres, navegaciones, recogidas de residuos y jornadas de pesca de basura marina.

Además, se han creado espacios para la reflexión colectiva con las proyecciones del CIMASUB en la cubierta del barco, los encuentros Zero Zabor para compartir ideas de prevención de residuos o los pintxo-potes a bordo con agentes locales.

Los responsables de Mater han afirmado que las acciones de recogida y pesca de basuras marinas desarrolladas durante la travesía "han vuelto a poner de manifiesto la dimensión de un problema que, en gran medida, permanece oculto bajo la superficie". A lo largo de la campaña se han realizado ocho recogidas y cuatro jornadas de pesca de basuras marinas, recuperando más de 99.000 residuos del medio marino y del litoral.

El análisis de los materiales recogidos confirma, una edición más, el predominio de residuos asociados a los hábitos de consumo cotidianos. Los cinco residuos más encontrados han sido microplásticos, colillas, envoltorios de chucherías, piezas de plástico (2,5 - 50 cm) y cubiertos y vasos, unos datos que "refuerzan la necesidad de seguir apostando por la prevención y por modelos de consumo basados en la reutilización y el cero residuos como la mejor herramienta para proteger la salud de nuestros mares y la nuestra propia".

El acto ha servido también para dar comienzo a la última acción Zero Zabor Uretan, apoyada por el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, en colaboración con la asociación de comerciantes Laurak Bat y el Ayuntamiento de Pasaia.

La iniciativa, es parte del proceso de sensibilización y prevención sobre la contaminación del mar de Zero Zabor Uretan, dirigida a animar a los vecinos a incorporar hábitos de consumo más sostenibles, fomentando el uso de envases reutilizables propios en las compras realizadas en el comercio local. Quienes participen utilizando este tipo de envases en los establecimientos adheridos podrán optar, además, a navegar a bordo del Barco Museo Ecoactivo Mater.

"RESPONSABILIDAD COMPARTIDA"

Para Izaskun Suberbiola, "ocho ediciones después, la mayor satisfacción no está solo en los residuos que hemos retirado del mar, sino en las miles de personas que hoy miran el mar de otra manera. Cada niño, cada comercio, cada persona y entidad que se suma demuestra que proteger el mar no es una tarea solo individual, sino una responsabilidad compartida. Si queremos un mar sano, el cambio tiene que empezar mucho antes de que un residuo llegue al agua".

Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha subrayado que "la mejor forma de proteger nuestros mares es actuar antes de que los residuos lleguen al agua" y ha destacado que este proyecto "ha convertido la educación ambiental y la participación ciudadana en una herramienta real de transformación, implicando a miles de personas en un cambio de hábitos que empieza en nuestra vida cotidiana".

Asimismo, la directora de Comercio del Gobierno Vasco, Izaskun Gómez, ha defendido que el comercio local "es mucho más que una actividad económica, es un importante intermediario con la ciudadanía y, por lo tanto, apostar por iniciativas de sensibilización como Zero Zabor Uretan ayudan a seguir visibilizando y seguir apostando por un consumo responsable".

"Cuando el tejido comercial decide sumarse a iniciativas como esta, está enviando un claro mensaje que cuidar del medio ambiente es una tarea compartida, que la sostenibilidad debe ser el eje de nuestras acciones y que cada gesto, cuenta", ha remarcado.

La campaña cuenta con el respaldo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, así como del proyecto LIBERA, impulsado por SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes.

La vertiente científica ha contado con la colaboración de la Estación Marina de Plentzia (EHU) y el componente divulgativo con CIMASUB, Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián.