Los trenes de Euskotren entre Hendaia y Pasaia comenzarán a circular por un andén distinto al actual desde el miércoles

SAN SEBASTIÁN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Euskotren entre Hendaia y Pasaia comenzarán a circular por un andén distinto al actual a partir de este próximo miércoles, 11 de febrero. Este cambio, que impulsa el ente público del Gobierno Vasco que gestiona la infraestructura, Euskal Trenbide Sarea (ETS), tiene como objetivo adaptar el sentido de la circulación del Topo -actualmente por la derecha en el sentido de la marcha- al resto de sus líneas ferroviarias, donde los trenes utilizan la vía izquierda.

Desde ETS han explicado que la medida se aplicará el miércoles entre Hendaia y Errenteria, y al día siguiente, jueves 12, se extenderá también a Galtzaraborda y Pasaia. A lo largo de 2026, el cambio alcanzará progresivamente al resto de estaciones hasta Amara, coincidiendo con la puesta en servicio de las tres nuevas estaciones soterradas de San Sebastián.

Una vez entre en vigor esta modificación, las personas usuarias del tramo Hendaia- Pasaia -estaciones que registran una media de 47.500 viajeros en día laborable- deberán acceder al tren por el andén contrario al que utilizan actualmente en sus desplazamientos habituales.

Para facilitar la adaptación, Euskotren y ETS reforzarán la atención en las estaciones, instalarán señalización específica y emitirán avisos por megafonía durante todo el servicio para recordar el cambio, y los trenes contarán con modificaciones técnicas y un software específico para apoyar a los profesionales de conducción.

Desde ETS han detallado que este cambio de andén es necesario para permitir la futura conexión ferroviaria Hendaia-Zarautz, que será posible tras la inauguración de la pasante ferroviaria por San Sebastián. En la actualidad, los trenes entre la frontera francesa y la capital guipuzcoana (Topo) se conducen por la derecha, mientras que en el resto de la red de Euskotren, desde San Sebastián hasta Bilbao, se conduce en el sentido izquierdo.

FONDO DE SACO

Hasta ahora, Amara ha sido el punto en el que realizar ese cambio de sentido (por tratarse de lo que se conoce como fondo de saco, el punto final de la línea en el que rebotan los trenes), pero con la puesta en servicio en los próximos meses de la pasante, no existirá el fondo de saco y, por lo tanto, todos los trenes deberán circular por el mismo sentido, el de la izquierda en el sentido de la marcha. Esta modificación optimizará el flujo de viajes, reducirá el tiempo de conexión y mejorará la experiencia de las personas usuarias, han señalado desde Euskotren.

En esa línea, han explicado que, en la actualidad, no existe unanimidad ni criterio universal sobre el mejor sentido de conducción ferroviaria. Por la izquierda se circula en países como Francia, España, Suiza, Bélgica o Italia. Por el contrario, en Holanda, Estados Unidos o Alemania se circula por la derecha.

En la red ferroviaria vasca de Euskotren y ETS, que no alcanza los 200 kilómetros de extensión, hasta ahora han convivido líneas en las que se circula por la izquierda, como la que une Bilbao con San Sebastián (E1), con otras en las que se circula por la derecha, en concreto, el Topo (E2 Amara-Hendaia).

Originariamente toda la red era conducida por la izquierda, también entre Bilbao y San Sebastián, pero en 1983 las graves inundaciones que asolaron el País Vasco "destrozaron todo el sistema de señalización en el tramo de doble vía existente entre la capital vizcaína y la estación de Lemoa, circunstancia que Euskotren decidió aprovechar para modificar el sentido de la circulación a la izquierda en ese tramo".

La decisión respondió a la intención de conectar con el futuro metro, y también al objetivo de mejorar la visibilidad de los maquinistas sobre los andenes, ya que todo el material móvil disponible en aquel momento tenía el puesto de conducción a la izquierda.