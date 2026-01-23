Los tres concejales de Getxo investigados por el caso del palacete ponen sus cargos a disposición del PNV

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tres concejales del PNV de Getxo que están siendo investigados en el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', de la calle San Nicolas 11 de la localidad vizcaína, han puesto sus cargos a disposición del Partido Nacionalista Vasco.

Según han trasladado esta misma tarde al PNV, los tres ediles mantienen su inocencia, pero creen conveniente dejar su cargo para facilitar su defensa y preservar la imagen pública del partido.

En un comunicado, el PNV, que desconoce el auto de la juez, ha afirmado que "sin prejuzgar los hechos y respetando en todo momento la presunción de inocencia", procederá en los próximos días a la sustitución de los tres concejales.

La Ertzaintza registró el pasado día 14, por orden judicial, dependencias del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) en el marco de la investigación abierta por el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat'.

Durante el procedimiento, bajo secreto de sumario, la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, plaza 2, ordenó el registro en dependencias municipales.

El edificio protegido, de 1845, fue derribado en verano de 2024, una actuación que ha derivado en la apertura un procedimiento judicial, en el marco del cual se llevó a cabo el registro tanto en el edificio principal del Consistorio, como en las dependencias de Urbanismo en el edificio Santa Clara.