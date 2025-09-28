Tres detenidos en Vitoria por un robo violento cometido el martes, y dos de ellos por asaltar a una pareja el jueves

VITORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres de 30, 33 y 40 años de edad fueron detenidos este sábado en Vitoria-Gasteiz como presuntos autores de un robo con violencia contra otro varón registrado el pasado martes. Además, dos de los implicados habrían asaltado también a una pareja el pasado jueves en una calle de la capital alavesa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primero de los robos tuvo lugar hacia las ocho y media de la tarde del martes, cuando tres individuos abordaron a otro hombre en un parque de la ciudad. Según la denuncia, uno de ellos comenzó a presionar a la víctima en el cuello mientras que los otros dos le arrebataron un bolso con dinero, un teléfono móvil y documentación.

La víctima pudo zafarse de los agresores, que llegaron a exhibir pequeñas armas blancas para intimidarle. Uno de los ladrones arremetió contra él con una de las citadas armas, causándole lesiones superficiales en un hombro y en un costado.

El segundo asalto tuvo lugar hacia la una de la madrugada del jueves, mientras una pareja transitaba por una calle de Vitoria-Gasteiz. Un individuo se les acercó y comenzó a increparles, iniciando una discusión.

El hombre y la mujer trataron de continuar su camino siendo seguidos por dicho individuo, y poco después, se aproximaron otros dos hombres que circulaban en bicicleta juntándose con el anterior. Entre los tres comenzaron a empujar a la pareja llegando a tirarles al suelo para robarles sus pertenencias.

Los implicados les sustrajeron dinero en efectivo, documentación, tarjetas bancarias y un teléfono móvil. Antes de abandonar el lugar, uno de ellos propinó un puñetazo en la cara al hombre provocándole una lesión a la altura de la ceja, por lo que precisó asistencia sanitaria.

Tras las correspondientes investigaciones, en la mañana de este sábado fueron arrestados tres individuos, de 30, 33 y 40 años de edad por su presunta implicación en el primer asalto y dos ellos por su participación en el robo violento a la pareja. El tercer autor de este último, ya ha sido identificado por la Ertzaintza y se le han abierto diligencias como investigado por dicho delito.

En el momento del arresto, les fueron incautadas dos pequeñas navajas y un cúter a dos de ellos. Los tres detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, serán presentados ante la Autoridad Judicial una vez finalizadas las correspondientes diligencias.